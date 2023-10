Saisonende für Gartner

Es waren rund 50 Minuten gespielt, als Christian Gartner gegen Lafnitz in einen Zweikampf ging. Der 29-Jährige prallte so unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammen, dass er nur wenige Augenblicke später gestützt vom Feld gebracht werden musste. Die gelbe Karte für sein Einsteigen regisitrierte er gar nicht mehr.

Am Samstag folgte die bittere Diagnose: Riss des Außen-, Innen- und Kreuzbandes sowie auch des Meniskus. „Es tut richtig weh in der aktuellen Situation. Ich habe mich auf dem Platz aktuell sehr wohl gefühlt. Das ist leider der Fussball, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich habe schon Erfahrung wie es abläuft bei einem Kreuzbandriss, ich bleibe positiv und schaue nur nach vorne“, will der frühere Deutschland-Legionär die Verletzung rasch abhaken.

Coach Christian Wegleitner unterstrich, wie wichtig der Routinier für sein Team ist: „Ich kenne Christian schon sehr lange, es ist unfassbar wie viel Pech er in seiner Karriere schon hatte. Er ist immer wieder zurückgekommen und er wird auch diesmal zurückkommen. Christian ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine unglaublich wichtig. Wir werden ihn unterstützen, wo wir nur können und freuen uns, wenn er im Rehaprogramm wieder bei uns ist.“

Neben Gartner musste auch Moritz Wels verletzt ausgwechselt werden. Der Offensivmann konnte nach einem Schlag auf das Knie nicht mehr weitermachen.