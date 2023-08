Sextett fehlte bei Stripfing

Goalgetter Draijo Pecirep, letzte Woche beim Premierensieg gegen Ried noch einer der stärksten im Stripfinger Dress, war wohl der promineteste Ausfall gegen Amstetten. Dazu kamen Luca Pazourek, der erste Stripfinger Torschütze im Profibereich und bislang unangefochten auf der rechten Seite gesetzt, Dario Kreiker – auch er stand dreimal in der Startformation, Ali Sahintürk, Daniel Markl und Dejan Radonjic.

Sie alle mussten gegen Amstetten passen, hauptsächlich krankheitesbedingt. „Da hat uns was erwischt“, gab Trainer Christian Wegleitner Auskunft. Einzig Pecirep musste nach einem Pressball gegen Ried mit Knieschmerzen passen, dürfte sich das Seitenband beleidigt haben. Wegleitner gab leichte Entwarnung: „Nichts Dramatisches. Wir werden uns herantasten und schauen, wie das Schmerzlevel ist.“

Machte seine Sache beim Startelf-Debüt gut: Christos Papadimitriou zeigte auf der linke Seite auf. Foto: Dominik Siml

Die vielen Ausfälle hatten für andere Akteure im Kader natürlich positive Auswirkungen, so kamen etwa Lukas Haubenwaller, Joshua Steiger und Christos Papadimitriou zu ihren Startelf-Debüts. Vor allem Letzterer machte seine Sache auf der linken Seite als Kreiker-Vertreter außerordentlich gut, strahlte mit seinen Hereingaben immer wieder Gefahr aus. Aber auch Haubenwaller und Steiger feilen nicht ab. Alle drei wurden übrigens im Laufe des zweiten Durchgangs ersetzt, einzig Papadimitriou stand in Minute 80, als Stefan Rakowitz den verdienten Ausgleich für seine Stripfinger erzielte, noch auf dem Feld. Er ging zwei Minuten später runter und machte Platz für Timo Altersberger.

Der 22-Jährige zählte im Vorjahr und Goran Djuricin zum Stammpersonal, in dieser Spielzeit war er erstmals im Kader und durfte im Mostviertel sein Zweitliga-Debüt feiern.

Apropos feiern: Das durfte auch Stefan Rakowitz. Der 33-Jährige traf zuletzt am 8. Mai 2021 im österreichischen Oberhaus, damals in der Bundesliga für Hartberg gegen Ried. Sein letztes Tor in der zweiten Liga gelang ihm fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor gegen den selben Gegner. Am 11. Mai 2018 jubelte Rakowitz mit Wacker Innsbruck über einen 3:1-Erfolg gegen die Innviertler.