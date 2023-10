Stripfing erstmals ohne Güclü und Gartner

Stripfing-Trainer Christian Wegleitner überraschte im Spitzenspiel gegen Bregenz mit seiner Aufstellung. Dass Spielmacher Christian Gartner fehlen würde, war nach seinem in Lafnitz erlittenen Kruezbandriss klar. Aber auch Kürsat Güclü, sein kongenialler Partner im Zentrum, stand nicht in der Startformation. „Er war nicht ganz so frisch und fit. Wir haben noch vier Runden“, begründete Wegleitner den Verzicht des Kapitäns. Der kam in Minute 64 in die Partie, gerade als Nikola Gataric den Ausgleich erzielte. Der Offensivmann spielte diesmal im Halbraum als einer von zwei Zehnern hinter Solospitze Darijo Pecirep. Im Normalfall kommt er über den Flügel.

Dass Wegleitner in Zukunft generell flexibler sein muss, weiß er. Der Gartner-Ausfall schmerzt ihn sehr: „Letztendlich ist er in der Liga der beste auf seiner Position.“

Nikola Gataric (re.) überzeugte gegen Bregenz auf neuer Rolle. Foto: Robert Simperler

Auch im Tor haben die Stripfinger massig Qualität. Dort stand diesmal Sandali Conde und nicht wie zuletzt Edwin Djulic. „Er hat sich die Chance verdient, sich zu zeigen. Alles andere wäre nicht fair“, so Wegleitner, der weiterhin auf Einser Kilian Kretschmer verzichten muss. Kretschmer ist aber schon ohne Gips unterwegs. „Wir gehen davon aus, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird.“