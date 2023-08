Stripfing präsentierte sich gut organisiert

Freitag, 17.15 Uhr. Es ist noch eine Stunde bis zum Anpfiff, als ich in die Hopfengasse in Wien Floridsdorf einbiege. Gewöhnlich würde ich mein Auto nun auf einem engen Feldweg knapp außerhalb von Stripfing parken, aber gewöhnlich ist heute gar nichts. Der aufstrebende Klub aus dem Marchfeld spielt sein erstes Heimspiel in der 2. Bundesliga, muss dafür auf den FAC-Platz ausweichen. Die NÖN ist mit zwei Mann vor Ort, um sich ein möglichst umfangreiches Bild zu machen. Vier Augen sehen mehr als zwei, und ganz so offen gab man sich bei Stripfing zuletzt ja ohnehin nicht.

Unser Auto darf diesmal auf dem VIP-Parkplatz stehen – dem Bundesliga-Presseausweis sei dank. Von hier ließe es sich gleich direkt an den Spielfeldrand schreiten – ein Zeichen, dass wir hier auch nicht im größten Stadion Österreichs gelandet sind. Flair hat es dennoch, es fühlt sich anders an als die kleineren Plätze der Region.

Viele bekannte Gesichter

Wir wählen freilich den offiziellen Weg zur Kassa und blicken direkt ins erste Stripfinger Gesicht. Vorstandsmitglied Elisabeth Kirisits kümmert sich freundlich um die Presse-Akkreditierungen. Weiter geht's zur Einlasskontrolle, so genau hat man die in Stripfing auch noch nicht gesehen. Schon wieder vergessen, es ist Bundesliga. Drinnen die nächsten Bekannten, zahlreiche Stripfinger Funktionäre und Helfer sind mit nach Wien gekommen und bemühen sich um ihre Gäste. Knapp 400 sind da. Das hätte trister kommen können, wenngleich ein satter Teil davon lautstark Leoben anfeuert.

Diese sehen eine starke erste Hälfte ihres Teams, ehe Stripfing zurückschlägt und durch Luca Pazourek das erste Tor im Profifußball bejubelt. Gerade in dieser frühen Phase nach der Pause zeigt die Mixtur aus Stripfingern und Austrianern, was in ihr steckt – obwohl Torjäger Darijo Pecirep mit Adduktorenproblemen passen muss. Vereinzelt versuchen sich Stripfing-Fans in Sprechchören, der Leobener Übermacht auf den Rängen ist aber nicht beizukommen. Auch am Rasen siegen die Steirer letztlich doch klar, was ihre Fans mit einem alten Gassenschlager zelebrieren. Sie skandieren: „Ihr seid nur ein Punktelieferant.“

Auch Ex-Coach Djuricin war mit dabei

Ob dem tatsächlich so ist, debattieren auch wir hinterher bei einem Getränk in der vom FAC betriebenen Kantine. Am Nebentisch: Ex-Coach Goran Djuricin, auch er ließ sich die Premiere nicht entgehen. Fakt ist: Stripfing ist fürs Erste Letzter. Schon am Freitag gegen Ried gibt's die nächste Chance, wieder hier. Organisatorisch wird man das gute Einstiegsniveau zumindest halten müssen, der Absteiger bringt wohl deutlich mehr Fans mit. Anstoßzeit wird wieder 18.10 Uhr sein – angenehm für die Heimfahrt, die freilich länger dauert als die aus Stripfing. Zumindest für einige Monate wird man sich daran gewöhnen müssen ...