Stripfinger Bauplan soll nächste Woche kommen

Im Juli kommunizierte der SV Stripfing, dass die zweite Mannschaft im Herbst 2023 in Ollersdorf kickt, weil auf der eigenen Anlage im September die Bagger anrollen. Der Umbau der Stripfinger Spielstätte ist ein Muss, weil in den Statuten der Bundesliga verankert. Das erste Jahr nach dem Aufstieg beantragte man ja bekanntlich den FAC-Platz als Ausweichstätte.

Krieg: „Projekt noch in Ausarbeitung“

Das ganze Vorhaben verzögerte sich nun, die Stripfinger Zweiermannschaft bestritt bisher alle drei Heimspiele in Stripfing und nicht in Ollersdorf. Auch am Samstag gegen Titelanwärter Deutsch-Wagram rennt die Kugel in der 300 Einwohner-Gemeinde. „Das Projekt ist noch in Ausarbeitung mit den handelnden Firmen. Mittwoch oder Donnerstag gibt es dazu eine Meldung, wie und was passiert“, erklärte Pressesprecher Christopher Krieg auf NÖN-Nachfrage.

Schon das nächste „Heimspiel“ am 20. Oktober gegen Auersthal, könnte daher in Ollersdorf stattfinden. „Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis die Bauarbeiten starten“, so Krieg, der in Hinblick auf das kommende Lizenzverfahren beruhigt: „Das ist alles bedacht und sollte keine Auswirkung darauf haben.“

Was der SVS alles bedenken muss und benötigt wird, um auch im nächsten Jahr Teil der 2. Liga zu sein, findet ihr hier.