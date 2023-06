Stripfinger Trainingsstart in der Generali-Arena

Aktuell läuft das erste Stripfinger Training in der Generali-Arena, wie Sportleiter Adnan Mravac der NÖN berichtete. Geleitet wird die Einheit wieder von Co-Trainer Florian Sattler. „Wir haben ein Trainerteam zusammengestellt. Bis wir die Unterschrift haben, macht es aber er“. so Mravac, der aktuell noch mit dem Kader für die kommende Spielzeit beschäftigt ist. „Wir haben schon einen Neuzugang fixiert, sobald die Unterschrift da ist, gibt es den Namen.

Den bestehenden Kader, rund um Lukas Prso, Stefan Rakowitz und Petar Simunic will man halten, Mravac räumte aber ein:. „Vielleicht wird es passieren, dass wir noch ein, zwei Abgänge haben. Wir arbeiten an einem starken Kader und der ist sicher größer als zwölf Spieler“, nahm der ehemalige Mattersburg-Profi mit einem Augenzwinkern Bezug auf die erste Trainingseinheit in Stripfing, die vor neun Tagen über die Bühne ging.

Der Kader soll auch mit einigen Austrianern verstärkt werden, wie viele das exakt sind, steht noch nicht fest. Mravac rechnet mit „fünf, sechs. Das wissen wir aber noch nicht genau.“