Trainingsauftakt: Elf Spieler und kein Chefcoach

Als die NÖN am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr den Stripfinger Platz betrat, zeichnete sich ein Bild, mit dem man so nicht rechnen konnte. Co-Trainer Florian Sattler lief zum Trainingsstart, von dem bis Samstagfrüh nicht klar war, ob er überhaupt stattfindet, als vorläufiger Chef mit Hütchen und Stangen über den Platz, einige Akteure spielten eine Hösche.

Insgesamt fanden sich schließlich elf Spieler zum Training ein, wobei ein paar von ihnen noch nicht wissen, ob sie in einem Monat auch noch Stripfinger sind. Austrianer waren keine zugegen.

Neuer Trainer offiziell krank

Neben den Spielern und Co-Trainer Sattler waren auch Zeugwart Alexander Kern, Physiotherapeut Arkadiusz Wojciak und Sektionsleiter Gerald Holzknecht am Platz. Letzterer hält die Stellung und informiert zumindest über jene Dinge, über die er selbst in Kenntnis gesetzt wird. Adnan Mravac oder gar Erich Kirisits suchte man vergebens. Genau wie die Antwort, wer denn jetzt neuer Trainer wird. Der „Neue“, wer auch immer es sein wird, war zum Auftakt offziell krank.

Der Grund für all das dürfte wie so oft in den letzten Wochen auf höchster Ebene liegen. Eine Bestätigung zur Kooperation mit der Austria steht immer noch aus. Holzknecht berichtete auf Nachfrage: „Ich gehe davon aus, dass es fix ist, weil ich von Herrn Ortlechner (Austria-Sportdirektor, Anm.) per Mail den Antrag für die Spielstätte für den ÖFB-Cup bekommen habe. Wir spielen im Cup in der Generali-Arena.“

Kretschmer mit Fragezeichen, Sadilek ist weg

Ob da beispielsweise Stammgoalie Kilian Kretschmer noch das Tor hütet, ist offen. Sein Verbleib ist derzeit ungewiss, er soll mehrere interesannte Angebote auf dem Tisch haben. Ersatzmann Matthias Sadilek hat schon Gewissheit, ihm wurde mitgeteilt, dass man nicht mit ihm plant. „Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich werde schon einen Verein finden“, erklärte er im NÖN-Gespräch.