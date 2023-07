Ur-Stripfinger wenden sich vom Verein ab

Eduard Ofcarovic und Thomas Schuller. Zwei Ur-Stripfinger, die den ganzen Aufstieg des Vereins von der zweiten Klasse bis in die 2. Liga mitgemacht haben. Zwei Ur-Stripfinger, die den Weg dorthin nun aber nicht mehr mitgehen werden. Beide legten ihre Funktionen im Juni mit sofortiger Wirkung zurück.

Ofcarovic ist bekannt als Platzsprecher, war aber auch als Funktionär tätig - zuletzt als Obmann-Stellvertreter. Zudem gab er seit einigen Jahren seine Konzession für die Kantine her. „Mit acht Jahren“, sagt der Zwerndorfer, „habe ich bei diesem Verein angefangen“. Jetzt, mit 66, hat er genug. Bei einer Vorstandssitzung verkündete er seinen Rücktritt, unterschrieb das nötige Formular und ging.

Ofcarovic: „Ich bin keine Marionette und kein Befehlsempfänger“

Als Hauptgrund für diese Entwicklung nennt er fehlende Kommunikation innerhalb des Vereins: „Wir wissen nichts, wir erfahren alles nur aus den Medien. Wir sollen arbeiten, bekommen aber keine Informationen. Das war vorher schon so und jetzt auch mit dem Austria-Thema. Das interessiert mich nicht.“

Gerichtet ist die Kritik an den Mann, der die wichtigen Entscheidungen trifft, Vizepräsident Erich Kirisits. Wobei Ofcarovic auch einwirft: „Jeder einzelne Zuschauer muss unserem Gönner dankbar sein, dass er das ermöglicht, dass wir so hochklassigen Fußball in der Region sehen können. Dass das nicht von Dauer sein wird und dass Erich ein spezieller Typ ist, wissen wir auch alle. Aber ich bin sicher keine Marionette und kein Befehlsempfänger, der durch dritte Hand Botschaften geschickt bekommt.“ Mehrmals, sagt Ofcarovic, habe er mit anderen eingefordert, Kirisits selbst möge in der jüngeren Vergangenheit doch wieder einmal bei einer Vorstandssitzung erscheinen: „Er ist nie gekommen.“

In zwölf Jahren kein Cent für die Jugend? Stripfing dementiert

Ähnliches schildert Thomas Schuller. Der 41-Jährige war zwischen 2008 und 2016 SVS-Obmann, zu anderen Zeitpunkten auch schon Obmann-Stellvertreter, Jugendleiter oder Platzwart. Zuletzt kümmerte er sich wieder als „Nachwuchs-Teammanager“ um die Organisation der Jugend. Seit einigen Wochen ist aber auch damit Schluss, Schuller nennt zwei Hauptgründe. Einerseits habe Kirisits „in zwölf Jahren keinen Cent für die Jugend ausgegeben“, Schuller selbst sich gemeinsam mit Eltern stets um die Finanzierung von Bällen, Dressen oder Hallenzeiten gekümmert.

Auch Thomas Schuller zog das Stripfing-Leibchen nach vielen Jahren aus. Foto: David Aichinger

Ein Vorwurf, den der SV Stripfing als „nicht nachzuvollziehen und schlichtweg falsch“ bezeichnet. Der Nachwuchs sei dem Verein „selbstverständlich ein großes Anliegen“. Die Anzahl der Nachwuchsteams war bekanntlich ein gewichtiger Grund gewesen, warum man die Zulassung für Liga zwei erst in dritter Instanz bekommen hatte. Auch deshalb werde man „in jedem Fall die Jugend weiterentwickeln und mit positiver Zusammenarbeit das A-Kriterium erfüllen“.

Schuller: „Kleer oder Djuricin haben genau deshalb aufgehört“

Andererseits, so Schuller, warte auch er „seit Monaten“ auf ein Gespräch mit dem Vorstand: „Nur für Kleinigkeiten, nichts Großes. Aber wenn du darauf drängst und es interessiert keinen, dann muss ich endgültig einen Schlussstrich ziehen. Für die Kindertrainer, für die Eltern und für die Kinder tut's mir sehr leid. Aber so kann man eigentlich nicht einmal in einer zweiten Klasse eine Jugend führen.“ Auch in anderen Bereichen habe die Vereinsorganisation mit dem steilen sportlichen Aufstieg längst nicht mehr mithalten können, schließt der Ex-Obmann: „Wir spielen seit Jahren viel zu hoch. Trainer wie Hans Kleer oder Goran Djuricin haben genau aus diesem Grund aufgehört.“

Auch hier ist man beim SV Stripfing anderer Meinung: „Die Zulassungsentscheidung hat sich mit unserem Weg zum Schiedsgericht erheblich verzögert. Eine aktive Umsetzung ist erst nach dem positiven Bescheid möglich gewesen, wichtige Zeit ging verloren.“ Man habe aber schon „wichtige Positionen neu besetzt“, der gesamte Vereinsvorstand arbeite „weiter intensiv an Lösungen“ und sei „zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere Strukturen nachhaltig zu verbessern“.

„Gute Kommunikation ist essentiell für unsere Arbeit“

Zum Vorwurf der fehlenden Kommunikation entgegnet der SVS in seiner Stellungnahme: „Eine gute Kommunikation zwischen Präsidium und dem Vereinsobmann sowie auch innerhalb des Vereinsvorstandes ist essentiell für unsere Arbeit.“ Dass Ofcarovic und Schuller den Weg in den Profifußball „nicht mehr mitgehen möchten“, sei zu respektieren: „Wir bedanken uns bei beiden Funktionären für ihren Einsatz in den letzten Jahren und wünschen beiden alles Gute für die Zukunft.“

Der vakante Posten des Obmann-Stellvertreters (mit Gerald Holzknecht gibt es hier noch einen zweiten, Anm.) werde aktuell nicht neu besetzt, die Koordination des Nachwuchses „interimistisch von anderen Funktionären übernommen, bis ein Nachfolger bekanntgegeben werden kann“. Die sportliche Leitung obliege wie zuletzt auch schon Florian Sattler.

Darüber hinaus wolle man als SV Stripfing die Thematik aber nicht mehr weiter kommentieren und den Blick lieber nach vorne richten - auf die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte.