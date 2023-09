Zwei im Teameinsatz

Völlig unterschiedlich ging die letzte Woche für die Stripfinger Spieler zu Ende. Einige mussten ihre Wehwehchen auskurieren, andere hatten diverse sportspezifische Tests mit Athletiktrainer Daniel Gangl und wieder andere waren gar nicht dabei.

Trainer Christian Wegleitner verriet, dass ein paar Auserwählte nämlich in den Genuss kamen, bei der Austria mitzutrainieren. Dazu fehlten auch die U19-Nationalteamspieler Luca Pazourek und Dejan Radonjic. Beide waren am Freitag beim freundschaftlichen Test gegen Lettland im Einsatz. Teamchef Oliver Lederer ließ die beiden Stripfinger durchspielen. Am Montag gab es genau das gleiche Testspiel noch einmal, Radonjic kam dabei nicht zum Einsatz, Kollege Pazourek in Minute 78 aufs Feld. Am Ende stand es 2:2, mit Pazourek gelang der rot-weiß-roten Auswahl in der Schlussminute der Ausgleich.

„Traninig light“ für die Stripfinger

„Das ist nichts Überraschendes und war so geplant“, erklärte Wegleitner die Umstände in der Länderspielpause. Für die „normal anwesenden“ Spieler gab es „Training light“, wie der Coach berichtete: „Wir sind von der physischen Belastung runtergefahren und wollen so gut es geht fit in die Woche starten.“ Am Freitag wartet mit Liefering ein harter Brocken auf Kapitän Kürsat Güclü und seine Mannen. Die beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn, ein direktes Aufeinandertreffen gab es noch nicht.