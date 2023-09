Zwei neue Kooperationsspieler

Der 20-jährige Sommer-Neuzugang des FK Austria Wien Silva Kani, sowie der ebenfalls 20-jährige Romeo Vucic stehen dem SV Stripfing ab sofort als Kooperationsspieler zur Verfügung. Darauf verständigten sich die beiden Klubs am vergangenen Freitag.

Silva Kani war vor seinem Wechsel zur Wiener Austria bei Bnei Yehuda in Israel unter Vertrag, dort war er auch bereits in der U19 im Einsatz. In der laufenden Bundesliga-Saison kam Kani zu vier Einsätzen und konnte dabei eine Torvorlage verzeichnen. Romeo Vucic durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Austria. Er kam in seiner Karriere bisher auf 19 Einsätze (ein Tor) in der Bundesliga und 24 Einsätze (drei Tore) in der 2. Liga.