Amstetten mit Remis gegen Aufsteiger Linz

Im Rahmen der offiziellen Tribüneneröffnung des UFC St. Peter/Au bat der SKU Ertl Glas Amstetten den Meister und Aufsteiger in die Bundesliga Blau Weiß Linz zum Testspieltanz. Bei den Oberösterreichern mit dabei: Der von Amstetten neu geholte Stefan Feiertag. Dieser zeigte gleich in der vierten Minute seinen Torriecher und traf nach einem Eckball gleich gegen seinen Ex-Verein zur 1:0-Führung der Linzer. Der Aufsteiger war danach weiter am Drücker. Doch nach 20. Minuten kamen die Mostviertler immer besser auf. Dominik Weixelbraun verpasste den Ausgleich in der 21. Minute.

Testspieler Monsberger mit Vorlage

Marcel Monsberger (r.) war zuletzt beim FAC unter Vertrag. Der Stürmer stand nun ohne Vertrag da. Er soll nun seine Zelte beim SKU Amstetten aufschlagen. Foto: Raimund Bauer

Bei den Amstettnern kam auch Marcel Monsberger zum Einsatz, der in der letzten Saison für den FAC im Einsatz war. Der Stürmer zeigte in der 28. Minute auf, scheiterte jedoch an Schlussmann Schmid. In der 41. Minute war er der perfekte Vorbereiter. Der 22-Jährige vernaschte seinen Gegenspieler und spielte zu Starkl auf. Der nahm sich ein Herz und schlenzte die Kugel perfekt in die lange Kreuzecke.

Verwüster mit zwei Heldentaten

Nach dem Seitenwechsel verflachte zunächst die Partie. Der eingewechselte Keeper Dennis Verwüster stand jedoch im Mittelpunkt. Bei einer Doppelchance von Ronivaldo zeichnete sich Verwüster gleich doppelt aus. Zuerst parierte er einen Kopfball an die Stange. Beim Nachschuss schmiss er sich heroisch hinein und musste danach kurz behandelt werden. Für ihn kam Elias Scherf wieder zurück in die Partie. Die Linzer waren dem Testspielsieg auch näher. Bei einem missglückten Klärungsversuch kam Michael Brandner zum Abschluss. Dieser fiel jedoch in die Arme von Scherf. In der Schlussphase zwang der eingewechselte Julian Gölles Keeper Scherf zu einer Glanzparade. So blieb es beim 1:1.

„Nur die ersten zehn Minuten haben mit nicht gefallen. Da waren wir überaschend überrascht, dass wir von Linz so angepresst wurden. Doch mit dem restlichen Spiel bin ich sehr zufrieden.“ Jochen Fallmann, Trainer SKU Amstetten

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - FC BLAU-WEISS LINZ 1:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Feiertag, 1:1 (41.) Starkl.

Amstetten: Scherf (46. Verwüster, 66. Scherf); Rosenbichler, Offenthaler, Stark (61. Dirnberger), Kurt; Starkl (71. Mayer), Sulzner, Hahn, Weixelbraun (71. Kapsamer); Yilmaz (71. Moschinger); Monsberger (61. Koppensteiner).

Linz: Schmid; Mitrovic, Koch, Pasic (46. Strauss); Schantl (46. Windhager), Brandner (79. Herrmann), Krainz (74. Briedl), Hofer (60. Seidl), Pirkl (60. Gölles); Maranda (46. Mensah), Feiertag (46. Ronivaldo).

St .Peter/Au, 450 Zuschauer, SR Maximilian Weiß