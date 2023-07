Amstetten mühte sich in der Braustadt

Zwei Mannschaften, zwei verschiedene Gesichter. So präsentierte sich der SKU Amstetten bei der Generalprobe in Wieselburg. In der ersten Hälfte schickte Fallmann eine verstärkte zweite Mannschaft ins Spiel. Mit dabei auch Neuzugang Silvio Apollonio und Tobias Pellegrini, der seine ersten Minuten für Amstetten abspulte. Die Heimischen wussten dies zu nutzen. Vor allem durch Geschenke der Amstettner. Marcel Moschinger spielte Gabriel Hinterberger in den Lauf und der Goalgetter Braustädter traf überlegt um 1:0. Zwar gelang dem SKU durch einen Elfmeter von Daniel Rosenbichler der Ausgleich, aber die Defensive des Zweitligisten zerbröckelte kurz vor der Hälfte.

Der „zweite“ Anzug saß besser

Luca Biber tankte sich auf der Seite durch und sein Ball war auf der Linie noch gerettet. Doch durch sein energisches Nachsetzen erzielte er das 2:1. Das 3:1 der Vogel-Elf fiel nach Vorarbeit von Gabriel Hinterberger. Den Querpass musste der mitgeeilte Neuzugang Marco Talir nur noch einschieben. In der zweiten Hälfte kamen die Amstettner dann mit der vermeintlichen Einsergarnitur aufs Feld. Wie im Handball schnürrten die Amstettner im eigenen Strafraum ein. Niels Hahn war in der 52. Minute zur Stelle. Der Druck wuchs weiter, jedoch verteidigten die Wieselburger geschickt.

Beton war zu dicht

Die Amstettner liefen weiter an, fanden aber nur bedingt Lösungen gegen mauernde Wieselburger. Zudem musste auch noch Dominik Starkl verletzt frühzeitig vom Feld. In der 76. Minute aber der Ausgleich nach einem Eckball. Marcel Monsberger verlängerte per Kopf zu Philipp Offenthaler. Der aufgerückte Verteidiger drückte den Ball per Kopf ins Gehäuse. Endgültig gedreht war die Partie in der 83. Minute. Dominik Weixelbraun zündete den Turbo und legte ideal für Marcel Monsberger auf. Der vollendete per Ferse zum 4:3.

Statistik:

SC RAIKA TTI GROUP WIESELBURG - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 3:4 (3:1).

Torfolge: 1:0 (21.) Hinterberger, 1:1 (35., Elfmeter) Rosenbichler, 2:1 (41.) Talir, 3:1 (44.) Biber, 3:2 (52.) Hahn, 3:3 (76.) Offenthaler, 3:4 (84.) Monsberger.

Wieselburg: Gottsmann; Philipp Wurzer (46. Leitner), Uka, Salata, Schluder (73. Schuller); Pilz (62. Sonnleitner), Reinhard Wurzer (85. Pilz); Heigl (62. Roman Wurzer), Talir, Biber; Hinterberger (80. Heigl).

Amstetten (1. Halbzeit): Scherz; Rosenbichler, Haberhauer, Hauser, Apollonio; Mayer, Moschinger, Koppensteiner, Kapsamer; Henikl, Pellegrini.

Amstetten (2. Halbzeit): Scherf; Offenthaler, Dirnberger, Stark, Kurt; Sulzner, Hahn, Yilmaz; Starkl (62. Kapsamer), Monsberger, Weixelbraun.

TTI-Arena Wieselburg, 120 Zuschauer, SR Alexander Authreith.