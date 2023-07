Schwere Beine bei SKU-Test gegen LASK Juniors

Amstetten - LASK Juniors 1:4. Nach dem Kurztrainingslager in Göstling waren den Amstettner die schweren Beine gegen die LASK Juniors anzusehen. Wie schon zuletzt gegen Blau Weiß Linz sahen sich die Amstettner mit einem frühen Rückstand konfrontiert. Gabriel Zirngast wurde von Keeper Elias Scherf zu Fall gebracht und Schiedsrichter Klaus Kastenhofer

zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Kapitän Sebastian Wimmer übernahm die Verantwortung und traf zum 1:0 für die Gäste. Nah einer Viertelstunde bereits das 0:2. Abermals verhalf ein Elfmeter den Amateuren des LASK zu einem treffer. Wimmer wählte dieses Mal die andere Ecke. Erst nach 20 Minuten gaben die Heimischen einen ersten gefährlichen Schuss auf das Linzer Gehäuse ab.

Anschlusstreffer vor der Pause

Die Mostviertler übernahmen mit Fortdauer der Partie immer mehr das Kommando und kamen dann noch knapp vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer. Ausgerechnet LASK-Kooperationsspieler Dominik Weixelbraun zeichnte sich für den Treffer zum 1:2 verantwortlich. Die ersten Minuten in der zweiten Hälfte hatten die Linzer mehr Ballkontrolle und waren dem dritten Treffer näher. In der 51. Minute tankte sich Neuzugang Marcel Monsberger durch, scheiterte mit seinem Abschluss jedoch am Gästekeeper.

Zirngast erhöht auf 3:1

Nach gut einer Stunde sorgte Gabriel Zirngast dafür, dass die Juniors aus Oberösterreich auf die Siegerstraße einbogen. Der Angreifer tauchte alleine vor Keeper Scherf auf und verwertete eiskalt zum 3:1. Aus einem schnellen Konter fingen sich die Heimischen sogar das 1:4 durch Rocco Vicol.

Statistik:

SKU ERTL GLAS AMSTETTEN - LASK JUNIORS 1:4 (1:2).

Torfolge: 0:1 (4., Elfmeter) Wimmer, 0:2 (16., Elfmeter) Wimmer, 1:2 (44.) Weixelbraun, 1:3 (68.) Zirngast, 1:4 (83.) Vicol.

Amstetten: Scherf; Rosenbichler (57. Apollonio), Offenthaler, Stark, Kurt (70. Kapsamer); Yilmaz, Sulzner (57. Dirnberger), Hahn (85. Moschinger); Weixelbraun (70. Koppensteiner), Starkl (57. Mayer); Monsberger.

Ertl-Glas Stadion, 50 Zuschauer, SR Klaus Kastenhofer.