Testspiel SKN-Klatsche gegen Dresden

Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Am Mittwoch 1:0-Sieger gegen Champions-League-Starter Maccabi Haifa, am Samstag eine 1:5-Klatsche gegen den deutschen Drittligisten Dynamo Dresden. „Die Spannweite unserer Leistungen ist noch viel zu groß", schmeckte das SKN-Trainer Stephan Helm überhaupt nicht. Hinten fehleranfällig, vorne traf nur Schütz St. Pölten startete gegen die Ostdeutschen mit dem vermeintlichen „B-Anzug“, ließ einige Stammspieler auf der Bank. „Belastungssteuerung“, benennt Helm den Grund dafür. Ein Ballverlust von Benedict Scharner leitete schon nach acht Minuten das 0:1 ein. Auch das 0:2 nach 24 Minuten ließ nicht lange auf sich warten. Und dennoch war der SKN vor der Pause gar nicht schlecht im Spiel. Rio Nitta traf nur die Stange und ließ zudem eine Großchance aus. Genauso wie Din Barlov, der zu einer Top-Chance kam, ehe Daniel Schütz vor der Pause zum Anschlusstreffer scorte. SKN verlor die Ordnung Zur Pause und in der 60. Minute wechselte Helm fast die komplette Startelf aus. Damit kam aber eher Unruhe ins Spiel. Binnen weniger Minuten kassierte der SKN - teils nach kapitalen Eigenfehlern - drei Tore. „Das darf uns so nicht passieren. Wir haben teilweise die Ordnung verloren“, ärgerte sich Helm. Zwei Neuzugänge soll es noch geben Marcel Ritzmaier kam nach der Pause zu seinem Debüt im SKN-Dress. Er soll aber nicht der letzte Neuzugang bleiben. Ein Innenverteidiger und ein Stürmer stehen noch auf dem Wunschzettel der Wölfe. Dass die aber schon am Mittwoch im Test gegen Ungarns Erstligist Ujpest mit dabei sein werden, bezweifelt Helm: „Ich gehe davon aus, dass das noch dauern kann.“ Riegler, Bauer und Carlson fehlten Grundsätzlich sieht Helm seine Truppe auch jetzt schon gut aufgestellt, zumal mit David Riegler und Sebastian Bauer (beide angeschlagen) bzw. Dirk Carlson (noch auf Urlaub) drei Defensivspieler fehlten. Statistik SKN St. Pölten – Dynamo Dresden 1:5 (1:2). Torfolge: 0:1 (8.) Zimmerschied, 0:2 (24.) Hauptmann, 1:2 (42.) Schütz, 1:3 (58.) Menzel, 1:4 (60.) Herrmann, 1:5 (68.) Lewald. St. Pölten: Stolz; Monzialo (60. Keiblinger), Alexiev, Scheidegger (46. Ramsebner), Salamon (46. Dombaxi); Wisak (46. Ritzmaier), Scharner; Barlov (46. Neumayer), Schütz (46. Tadic); Nitta (46. Gschweidl), Morou (46. Messerer). Dynamo Dresden: Drljaca; Kammerknecht, Ehlers (46. Seo), Kraulich (46. Lewald), Park (46. Meier); Will (46. Hermann), Hauptmann (46. Oehmichen), Zimmerschied (46. Schäffler), Vlachodimos (46. Zeil); Meißner (46. Wetschka), Borkowski (46. Menzel).