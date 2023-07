Gattermayer zum Abschied: „Admira ist wie eine Familie“

Angelo Gattermayer kennt die Südstadt aus vielen Blickwinkel. „Ich bin damals mit 14 als kleiner Junge in die Akademie gekommen“, als 21-jähriger Erwachsener zieht der Offensivwirbelwind nun weiter. Internat, Schule, Akademie, Juniors, Profis — Gattermayer hat alles kennengelernt. Sieben Jahre lang. Jetzt heißt es Abschied nehmen.

Mit sechs Toren war er in der letzten Saison Admiras bester Torjäger. Gerüchten zufolge dürfte sich der U21-Teamspieler nun dem deutschen Drittligisten Waldhof Mannheim anschließen. Er selbst bestätigt, dass er am Montag zu Medizinchecks im Ausland war.

Wir sind nicht auf den selben Nenner gekommen, obwohl ich der Admira meiner Meinung nach sehr entgegengekommen bin. Für mich war dann klar, dass ich bereit für den nächsten Schritt bin. Angelo Gattermayer

Seine Zeit in Maria Enzersdorf behält er in guter Erinnerung: „Ich blicke auf eine unglaublich schöne Zeit zurück. Es waren sieben Jahre mit vielen Auf und Abs und mir wurde nichts geschenkt. Aber jetzt kann ich sagen, das ist das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Das ist das, was mich erfolgreich gemacht hat — nie aufgeben, egal was andere sagen.“

Die Menschen im und um den Verein sind ans Herz gewachsen: „Die Admira ist wie eine Familie. Die Spieler, der Staff, der Vorstand und die Fans, die finde ich besonders gelobt gehören, sind eine große Familie. Das ist das, was die Admira ausmacht.“ Trotzdem konnten sich Gattermayer und die Admira auf keinen neuen Vertrag einigen. „Obwohl ich meiner Meinung nach der Admira sehr entgegengekommen bin. Für mich war dann klar, dass ich bereit für den nächsten Schritt bin.“