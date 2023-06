Elf NÖ-Klubs im Cuprennen

Normalerweise schauen die Fans den Gloggnitzer Paraski-Stars Veronika und Johannes Aigner genau auf die Füße und die um geschnallten „Brettl'n“. Am Sonntagabend werden sie den beiden Alpin-Assen genau auf die Finger schauen - denn die Geschwister fungieren bei der Cupauslosung (17.25 Uhr, live in ORF eins) als Glücksengerl.

Elf blau-gelbe Vertreter starten ins Cuprennen. Die erste Runde geht vom 21 bis 23. Juli über die Bühne. In den ersten drei Runden werden die Teilnehmer der Landesverbände sowie der 2. Liga bei der Auslosung, wie im Vorjahr, nach geografischen Kriterien in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt. Das Heimrecht in der ersten Runde liegt bei den Amateurvereinen aus den Landesveränden.

Die Teilnehmer im Überblick

Bundesliga (12 Teams)FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz, FK Austria Wien, SK Rapid, RZ Pellets Wolfsberger AC, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK, FC Blau-Weiß Linz, TSV Egger Glas Hartberg, Cashpoint SCR Altach, SC Austria Lustenau

2. Liga (14 Teams)Gruppe Ost (11 Vereine aus den Regionen Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark und Kärnten): FC Flyeralarm Admira, FAC Wien, SV Licht-Loidl Lafnitz, GAK 1902, DSV Leoben GGMT Revolution, SKN St. Pölten SKU Ertl Glas Amstetten, KSV 1919, SV Horn, First Vienna Football-Club 1894, SV Stripfing/WeidenGruppe West (3 Vereine aus den Regionen Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg): SV Guntamatic Ried, FC Mohren Dornbirn 1913, SC Schwarz Weiß Bregenz

Niederösterreichischer Fußball Verband (6/ Gruppe Ost)FCM Flyeralarm Traiskirchen, Kremser SC, Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf, SV Sparkasse Leobendorf, SV Klement Haitzendorf, FC Marchfeld Donauauen

Burgenländischer Fußballverband (4/Gruppe Ost)SC Neusiedl am See 1919, ASV Draßburg, SC Klöcher Bau Oberwart, SC/ESV ParndorfWiener Fußballverband (4/Gruppe Ost)SR Donaufeld, FavAC 1910, AXIII Auhof Center, TWL Elektra

Steirischer Fußballverband (5/Gruppe Ost)ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg, USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen, SC Bauer Bikes WEIZ, Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen", TuS Bad GleichenbergKärntner Fußballverband (4/Gruppe Ost)SAK Posojilnica Bank, ATUS Ferlach, ASK Klagenfurt, SV SPORTASTIC SpittalOberösterreichischer Fußballverband (5/Gruppe West)SPG Wallern/St. Marienkirchen, SV sedda Bad Schallerbach, Union Raiffeisen Gurten, SPG HOGO Wels, SK BMD Vorwärts SteyrSalzburger Fußballverband (3/Gruppe West)SV Austria Salzburg, BSK 1933, FC Pinzgau SaalfeldenTiroler Fußballverband (4/Gruppe West)SPG Silz/Mötz, SVG Reichenau – Innsbruck, FC Kufstein, SC Sparkasse IMST 1933Vorarlberger Fußballverband (3/Gruppe West)Meusburger FC Wolfurt, SC Röfix Röthis, VfB Hohenems