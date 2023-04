Kein Sieger auf der Hohen Warte

Wer schießt sich aus der Ergebniskrise? Diese Frage stand am Freitagabend beim Duell Vienna gegen Horn im Fokus. Auf der einen Seite die Döblinger, die zuletzt drei Niederlagen am Stück kassierten, auf der anderen die Waldviertler, die in den vergangenen sechs Spielen nicht gewinnen konnten. Vorne weg: Auf die Siegerstraße kehrte vorerst niemand zurück …

Horn begann bissig, diktierte in den Anfangsminuten das Spiel. Mit der ersten Chance erarbeitete sich aber die Vienna ein Übergewicht – und auch ein Chancenplus. In Minute elf kam Edelhofer am Fünfereck zum Abschluss, seinen Volleyversuch fabrizierte er allerdings mit dem Schienbein, sodass der Ball weit drüber ging. Fünf Minuten später kam Bumbic auf Elferhöhe zum Abschluss. Sein Schuss wurde noch von Hoffmann abgefälscht, traf Horn-Keeper Hotop wuchtig auf der Brust. Im Gegenzug fast die Horner Führung: Bei einem Schnittball kam Okan Yilmaz vor Vienna-Torhüter Lukse an den Ball, traf danach den Keeper aber am Knie. Nach einer Unterbrechung konnte der Ex-Teamtorhüter weitermachen. Danach waren wieder die Wiener am Zug. Zunächst klärte Lipczinski knapp vor Grozurek (21.), gleich darauf verfehlte Sulzner eine Flanke nur knapp.

Auf der Gegenseite kam Horn in Minute 26 einem Treffer äußerst nahe: Ein Schuss von Mulahalilovic aus 20 Metern donnerte an die Querlatte. Die nächste dicke Möglichkeit für die Waldviertler gab’s in Minute 34: Eckball, in der Mitte fiel der Ball dem aufgerückten Hoffmann direkt vor die Beine, dessen Abschluss im Fallen parierte aber Lukse. Torlos ging es in die Kabinen.

Mijic vergab den Matchball für Horn

Nach dem Wechsel war die Vienna klar das initiativere Team. Zumeist war aber am Sechzehner Endstation. So waren es die Gäste, die die zwei besten Chancen in der zweiten Halbzeit vorfanden. Einen Schuss von Okan Yilmaz grätschte Auer gerade noch von der Linie (57.), ehe der eingewechselte Mijic den Matchball vergab. In der zweiten Minute der Nachspielzeit lief er alleine auf Lukse zu, überhob den Keeper, aber auch das Gehäuse – es blieb beim 0:0.

FC VIENNA – SV HORN 0:0.

Vienna: Lukse; Steiner, Auer, Kreuzhuber, Abazovic; Daniel Luxbacher (67. Tanzmayr), Bernhard Luxbacher (90. Wunsch), Sulzner (68. Noy), Bumbic (77. Seiwald); Edelhofer (90. Stratznig), Grozurek.

Horn: Hotop; Joppich, Hoffmann, Sturing; Mulahalilovic, Neumayer, Burak Yilmaz, Pronichev (72. Stojak), Wallner, Lipczinksi (71. Gashi); Okan Yilmaz (76. Mijic).

Hohe Warte, 1400 Zuschauer, SR Fröhlacher.