Stripfing knapper Sieger im Marchfeld-Derby

Was die letzten Jahre stets ein Pflichtspielkracher im Bezirk Gänserndorf war, ist nach dem Stripfinger Aufstieg nur noch ein Probegalopp: das große Marchfeld-Derby bei Mannsdorf/Groß-Enzersdorf. Am Freitag wurde im Aulandstadion getestet, mit dem besseren Ende für den Favoriten: Stripfing siegte 2:1.

Das war speziell einer starken ersten Halbzeit zu verdanken, in welcher der SVS mit einem Grundgerüst von acht Akteuren, die schon in der vergangenen Saison für Stripfing spielten, Ball und Gegner dominierte. Einzig Denis Dizdarevic im zentralen Mittelfeld, Dario Kreiker am linken Flügel und Timo Schmelzer links in der Dreierkette vertraten die Jung-Austrianer diesmal in der Startelf. Auf der Bank saßen zudem noch zwei Akteure, die Stripfing in Bälde als Neuzugänge vorstellen dürfte (siehe Link unten).

SV Stripfing Grieche und Torhüter dürften kommen

Baur verkürzte per Kopf nach einer Ecke

Stripfings Dominanz führte jedenfalls auch zur verdienten 1:0-Pausenführung durch Darijo Pecirep, die Innenverteidiger Simon Furtlehner nach Pecirep-Kopfballablage in Hälfte zwei verdoppelte (62.). Zu diesem Zeitpunkt hatte aber auch der FC Marchfeld, der im ersten Durchgang hauptsächlich mit Verteidigen beschäftigt war, schon zu seinem Offensivspiel gefunden. Arbnor Prenqi (starke Parade von Kilian Kretschmer), Philip Kurz (Kretschmer hielt auch seinen Lupferversuch) und Eldis Bajrami (freier Schlenzer am Tor vorbei) fanden gute Chancen vor, ehe der eingewechselte Raul Michael Baur dann doch einen Eckball von Kurz an der ersten Stange einnickte (76.).

Mehr als das 1:2 gelang aber nicht mehr, und auch Stripfing verpasste weitere Tore, etwa bei einem Stangentreffer im Finish. Wie der FC Marchfeld hatte auch der Zweitligaklub nach der Pause kräftig durchgewechselt und in der eher gemischten Konstellation aus Stripfingern und Austrianern - wie schon am Dienstag beim 2:2 in Krems - mehr Probleme als davor.

Coach Wegleitner: „Waren einfach zu spät dran“

Für Trainer Christian Wegleitner ist das allerdings logisch: „Die Kennenlernphase dauert überall gleichlang, aber wir haben uns relativ spät kennengelernt. Das Projekt ist zwar schon lange besprochen worden, aber bis alles fixfertig gestanden ist, waren wir einfach zu spät dran und jetzt verzögert sich halt einiges. Uns fehlen die Trainings. Deshalb bin ich aber froh, dass wir gestern in der ersten Halbzeit so ein gutes Gesicht gezeigt haben.“

Zufrieden war bei seiner Rückkehr ins Aulandstadion auch FCM-Trainer Hannes Friesenbichler, der vom jungen Fanblock sogar mit Sprechchören gefeiert wurde: „Stripfing war für mich die stärkste Zweitligamannschaft von den dreien, gegen die wir jetzt gespielt haben. Vor allem erste Halbzeit, da waren sie wirklich gut, das muss man ihnen lassen. Ich war bis dahin grundsätzlich nicht unzufrieden, aber da waren wir vorne halt noch fast nicht vorhanden. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser. Wenn die Partie 2:2 ausgeht, wäre es auch okay gewesen.“

Statistik

FC Marchfeld - Stripfing 1:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (35.) Pecirep, 0:2 (62.) Furtlehner, 1:2 (76.) Baur.

Startaufstellung FC Marchfeld: Zocher; Aussenegg, Lovric, Nowotny, Buchta; Bolland, Sudar; Meister, Bajrami, Prenqi; Sen.

weiters im Einsatz: Zehetbauer, Baur, Sagmeister, Ucar, Kurz, Harrer, Oroshi, Richards.

Startaufstellung SV Stripfing: Kretschmer; Simunic, Furtlehner, Schmelzer; Rakowitz, Güclü, Gartner, Dizdarevic, Kreiker; Markl, Pecirep.

weiters im Einsatz: Basic, Radonjic, Prso, Papadimitriou, Au Yeong, Altersberger, Safin, Sahintürk, Haubenwaller.