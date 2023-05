Wright und die fünf Schicksalsspiele

Sturm Graz II - FC Flyeralarm Admira, Sonntag, 10.30 Uhr. Fünf Runden sind noch zu spielen. Fünf Runden, in denen sich entscheidet, ob die Admira aus der 2. Liga absteigt. Fünf Runden, wo Interimstrainer Tommy Wright das Ruder noch herumreißen will. Aktuell liegen die Südstädter auf dem drittvorletzten Platz. Das wäre nach derzeitigem Stand, wenn Regionalligist Stripfing keine Lizenz bekommt, kein Abstiegsplatz. Der Vorsprung auf den Vorletzten Steyr beträgt aber gerade einmal einen Punkt, auf das Schlusslicht Young Violets sind es zwei Punkte. In anderen Worten: Es ist Feuer am Dach. Genau das soll Feuerwehrmann Wright löschen.

Wright visiert drei Punkte an

Sein Debüt gegen Amstetten ging zwar mit 0:1 verloren, der 27-Jährige blickt dennoch optimistisch in Richtung Auswärtsspiel gegem Sturm Graz II. „Wir hatten jetzt eine volle Woche, um an unserem Spiel zu arbeiten. Wir haben Sturm II genau analysiert und sind gut vorbereitet. Wir konzentrieren uns aber primär auf uns. Die Mannschaft hat gegen Amstetten schon den ersten Step gesetzt, jetzt sollen die nächsten Schritte folgen. Wir versuchen wieder organisiert aufzutreten und fahren dorthin, um drei Punkte zu holen“, tönt Wright. Das ist aber leichter gesagt als getan. Der letzte Sieg ist sechs Spiele her, dazu fehlt für den Kampf um den Klassenerhalt ein Routinier. Denn der muss ohne Captain Stephan Zwierschitz gelingen, der mit einer Meniskusverletzung für die restliche Saison ausfällt. Jakob Schöller (Sprunggelenksverletzung) und Martin Rasner (Seitenband) sind ebenso noch nicht fit.

Krienzer gegen die „Ex“

Für Martin Krienzer ein besonderes Spiel. Immerhin kam der 23-jährige Stürmer im Sommer von Sturm II in die Südstadt, kehrt nun mit der Admira zur „Ex“ zurück. „Auf uns warten jetzt noch fünf Spiele und wir werden alles unternehmen, damit wir diese verkorkste Saison noch halbwegs gut beenden. Wir kennen die Qualitäten von Sturm, aber genauso kennen wir unsere und die werden wir am Sonntag ausspielen“, ist sich Krienzer sicher.