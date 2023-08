Auersthal lädt zum einzigen Cupduell im Bezirk

Am kommenden Wochenende startet der Admiral NÖ Meistercup in seine nächste Auflage. Das Teilnehmerfeld aus dem Bezirk ist diesmal ausgesprochen dünn, lediglich Marchegg (Meister der 1. Klasse Nord) und Auersthal (Meister der 2. Klasse Marchfeld) sind vertreten – und treffen aufgrund der regionalen Einteilung naturgemäß in Runde eins aufeinander. Gespielt wird am Samstag ab 18 Uhr in Auersthal.

Die Gastgeber waren zuletzt 2021 im Cup vertreten, mit einem 1:10 gegen Deutsch-Wagram aber gleich sang- und klanglos ausgeschieden. Diesmal soll es besser laufen: „Wir wollen uns mehr wehren als damals, aber wir wissen, dass wir nicht mehr als Außenseiterchancen haben“, meint Trainer Manfred Schimpl nüchtern. Dem Sprichwort, dass der Cup eigene Gesetze hätte, kann der Coach wenig abgewinnen, das würde in den unteren Leistungsstufen nicht gelten. Mehr sieht er es als besseres Testspiel, man weiß aber um die eigene gute Form, die Zuversicht gibt. Alle fünf Testspiele wurden gewonnen, drei davon mit je vier Toren Unterschied: „Die Vorbereitung läuft ganz gut, die Ergebnisse geben Mut und auch die Urlauber sind zurück, wir sind also bereit.“

Marcheggs Ziel: endlich einmal ins Viertelfinale

„Komplett ernst“ nimmt den Cup aber auch Gegner Marchegg – auch aus historischen Gründen. Fünfmal sei er als Spieler und Funktionär schon mit im Bewerb gewesen, erzählt Obmann Torsten Chladek. Immer gelang der Aufstieg in Runde zwei, immer war aber dort Endstation. Am liebsten wäre ihm also, diesmal nicht nur die Hürde Auersthal zu nehmen, sondern dann auch noch erstmals ins Viertelfinale einzuziehen: „Das wäre ein schöner Erfolg. Aber jetzt wollen wir einmal unbedingt weiterkommen.“

Eine wichtige Rolle bei diesem Unterfangen könnte ein neuer Mann im zentralen Mittelfeld spielen: Richard Zöss. Der 25-jährige Slowake gefällt Chladek bisher ausgesprochen gut: „Er rennt, glaube ich, jedes Match 20 Kilometer, der ist unglaublich – ein reiner Glücksgriff.“ Zöss stieß erst relativ spät in der Übertrittszeit zum Verein.

Wer am Samstag im Tor steht, ist indes offen. Neben Neuzugang Thomas Weissinger steht auch Gerald Zechner voll im Training. Der ehemalige Regionalliga-Goalie ist stark drauf und sorgt für ein offenes Rennen um die Nummer eins.