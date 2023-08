Enzesfeld muss sich in Thriller nach 120 Minuten Berndorf beugen

30 Grad, hunderte Zuschauer aus dem Bezirk, und ein seit Jahren packendes Duell: Die beiden Rivalen Enzesfeld und Berndorf lieferten sich schon in den letzten Jahren aufregende Partien um den Aufstieg in die 1. Klasse. Die Losfee hätte kaum besser zaubern können, das Derby erneut im Admiral-Meistercup stattfinden zu lassen. Zwei Analogien vorweg: Beide stiegen vor dem Sommer eine Liga auf, beide siegten im Auftaktmatch ihrer neuen Spielklasse.

Ein Spiel auf Messers Schneide

Genauso brisant wie die Vorzeichen es andeuteten, wurde der Beginn der Partie. Der favorisierte Gebietsligist tat sich gegen das kompakt stehende Heimteam, befeuert von unzähligen Fans, schwer. Nach neun Minuten ließ Raphael Straka dann die Berndorfer jubeln. Nach einem hohen weiten Ball verschätzte sich der Enzesfeld Defensivmann, Straka lief aufs Tor und ließ sich die Gelegenheit nicht neben - 1:0 für Berndorf. Die Truppe von Coach Sezer Özkan ließ die Köpfe aber nicht hängen. Kurz nach der Pause verfehlte ein Enzesfeld-Angreifer die lange Ecke nur knapp. In Minute 62 war es dann soweit und der Sportplatz in Hirtenberg bebte. Nihat Güzel schnappte sich das Leder im Sechzehner und vollstreckte wuchtig zum 1:1. Im Anschluss hatte keine Mannschaft klare Torchancen, Schiedsrichter Gerhard Mann pfiff zur Verlängerung.

Schlag auf Schlag in der Verlängerung

Die letzten 30 Minuten starteten mit einer Tripple-Chance für Berndorf, bei der das Spielgerät einfach nicht in die Maschen wollte. Zweimal rettete Enzesfeld-Verteidiger Patrick Pammer auf der Linie, der dritte Versuch touchierte nach Parade von Goalie Markus Seitl die Stange und sprang ins Aus. Ein paar Spielzüge später feuerte Berndorf einen gefährlichen Distanzschuss ab, wieder zeichnete sich Seitl aus. Jetzt ging es Schlag auf Schlag - nach einer Kombination fiel der Abschluss des Enzesfeld-Angreifers zu zentral aus.

Die Dramatik nimmt kein Ende

In der zweiten Hälfte der Verlängerung plätscherte das Spiel dahin, als sich einige schon aufs Elferschießen einstellten, schlug Berndorf-Goalgetter Fitim Vorfaj zu. Nach einem Stanglpass musste er den Ball nach 118 Minuten nur noch über die Linie drücken. Die letzte Aktion des Spiels hatte es nochmals in sich: Nach einem Standard kam Enzesfeld kurz vor dem Berndorfer Gehäuse zum Schuss, der Enzesfeld Spieler traf das Leder aber nicht voll und Berndorf-Tormann Thomas Tannert begrub den Ball in seinen Händen. In einem unglaublich dramatischen Match vor hunderten Zuschauern setzte sich der Favorit am Ende denkbar knapp durch, Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan schwärmte nachher sogar von „Werbung für den Badener Fußball“.

Stimmen zum Spiel

Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan: „Ein großes Dankeschön an alle Fans die da waren. Man hat gesehen, wie sehr sich beide Teams in den letzten Jahren verbessert haben. Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, vor dem Spiel hat es geheißen, wir haben keine Chance, aber wir haben gezeigt, wie gut wir spielen können. Das Match war extrem ausgeglichen, Berndorf hatte in der Verlängerung vielleicht ein, zwei Chancen mehr.“

Berndorf-Coach Albin Kajtezovic: „Am Ende haben die Fitness und die Qualität entschieden. Leider haben wir viele Chancen liegen lassen und das Spiel eigentlich unnötig in die Länge gezogen."

Statistik

BSV ENZESFELD/HIRTENBERG – SC BERNDORF 1:2 n.V. (1:1, 0:1).

Tore: 0:1 (9.) Straka, 1:1 (62.) Güzel, 1:2 (118.) Vorfaj.

Enzesfeld: Seitl; Schabauer, Pammer, Feibel, Dragomirovic (75. Braun); Rakita, Bauer; Macourek (75. Andjelovic), Güzel, Milojevic (94. Steinbacher); Lunczer (116. Rumpler).

Berndorf: Tannert; Brnjak, Iacob, Horvath; Schramböck, Serdar, Gottlieber, Straka (57. Vorfaj); Alizadeh, Wurglitsch, Lagler.

Hirtenberg, 400.- SR: Mann.