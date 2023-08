Favorit setzt sich durch

UNION Aschbach - UFC St. Peter/Au 0:6 (0:1). Der Favorit beginnt sehr aktiv. In den ersten zehn Minuten klopft St. Peter an das Gehäuse von Aschbach an, vergibt auch noch eine zweite große Möglichkeit. Diese kann Aschbach-Keeper Stefan Schwarzl entschärfen. In der Folge kommt aber auch der Underdog in den Gefahrenraum des Landesligisten. Kai Zarl mit einem Kopfball und Igor Miseje zeigen den zahlreichen Zusehern, dass man sehr wohl auch etwas für die Offensive tun will. Der erste Durchgang bietet in der Folge guten Fußball, Außenseiter Aschbach kann bis knapp vor der Pause die Null halten. 60 Sekunden vor dem Pausenpfiff passiert jedoch ein individueller Fehler in der Defensive. Josip Martinovic lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und bringt den Favoriten mit 1:0 in Führung. Nach der Pause dauert es nur wenige Minuten, ehe St. Peter endgültig auf die Siegerstraße abbiegt. Jan Gerg, der ebenso wie Martinovic einen Doppelpack schnürt, erzielt sechs Minuten nach Wiederbeginn das 2:0. Nach einer Stunde schwinden beim Gastgeber die Kräfte, St. Peter kommt in der Schlussphase noch zu vier Toren.

Joachim Wimmer, Sportlicher Leiter UNION Aschbach: Mit der ersten Hälfte können wir schon zufrieden sein. Wir wollten lange das Match eng gestalten. Aber als die Kräfte etwas nachgelassen haben, konnte St. Peter den Klassenunterschied voll ausspielen. Wir sind stolz auf unsere Burschen, sie haben alles gegeben. Am Ende hat sich die Papierform durchgesetzt.“

UNION ASCHBACH – UFC ST. PETER/AU 0:6 (0:1).

Torfolge: 0:1 (44.) Martinovic, 0:2 (51.) Gerg, 0:3 (60.) Oberforster, 0:4 (74.) Gerg, 0:5 (76.) Martinovic, 0:6 (89.) Kaufmann.

Aschbach: Schwarzl; Varga-Sebestyen,Tekcan, Caprinka, Zarl (81. Eglseer); Neudorfhofer, Heindl (81. Agrali), Tekcan, Miseje, Agrali, Pehböck.

St. Peter/Au: Staudinger; Kohl (70. Weißinger), Schatz, Schattleitner, Tanzer (77. Pummer); Nagelstrasser, Oberforster (64. Kaufmann), Martinovic, Gerg, Hödl (HZ Aichberger), Saraf.

Aschbach, Westbahnstadion, 250 Zuschauer, SR Radev.