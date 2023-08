Favoritensterben in der ersten Runde blieb aus

ASPARN/ZAYA – KORNEUBURG 1:7. Das Ergebnis in der Auftaktrunde des Admiral NÖ-Meistercups zwischen Asparn und den Korneuburgern erinnert zwar an das bekannte 1:7 von Brasilien gegen Deutschland. Die Leistung in der ersten Hälfte gefiel SCK-Trainer Gerald Schalkhammer aber gar nicht: „Da habe ich zu wenig Tempo und Engagement von uns gesehen.“ So ging gegen wacker kämpfende Asparner mit einem 0:3 in die Pause. Danach lief es um einiges besser für Korneuburg. Vier Tore innerhalb von sieben Spielminuten sprachen eine deutliche Sprache. Das erkannte auch Schalkhammer an: „Die ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte haben wir das wirklich gut gemacht.“ Für den 2. Klasse-Meister Asparn gab es auch ein Lob vom Korneuburg-Trainer: „Asparn hat erste Hälfte eine sehr engagierte Leistung geboten, gerade im kämpferisch und läuferischen Bereich.“ In der zweiten Runde trifft Korneuburg auf den SC Marchegg (Gebietsliga Nord/Nordwest).

LANGENZERSDORF – KLOSTERNEUBURG 0:5. Die Vorzeichen der Langenzersdorfer waren im Vorfeld des Cupspiels gegen Klosterneuburg alles andere als ideal. Eine komplett neue Abwehr - unter anderem fehlte Abwehrchef Michael Jusits - stand am Feld. Zeitweise agierte der eigentliche Offensivmann Michael Frühwirth als Rechtsverteidiger. Doch die Spieler des SVLE hielten lange dagegen und gingen mit einem 0:0 in die Pause. Die Kampfleistung der ersten Hälfte hinterließ ihre Spuren, zahlreiche Langenzersdorfer lagen in Halbzeit zwei mit Krämpfen am Rasen, zwischenzeitlich lagen sogar drei Spieler gleichzeitig am Boden. Somit brach Schindelböck-Elf ab der 60. Minute ein und kassierte noch fünf Tore.