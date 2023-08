Getzersdorf düpiert den Neo-2.-Landesligisten Absdorf mit 3:1

Getzersdorf - Absdorf 3:1. Bei den Gästen fehlten mit Fabian Märkt und Oliver Weidlinger die zwei spielstarken Kurbler im Mittelfeld, zudem ließ Trainer Christian Schragner zunächst den Brasilianer Igor Caetano Menezes Trindade auf der Bank. Bald war aber klar, dass es gegen den maximal motivierten Underdog in dessen Heimstadion nicht ganz einfach werden würde. Mit einem Traumheber brachte Marcel Haslinger das „weiße Ballett“ des SCG früh mit 1:0 in Front. Christian Schaller, der nach dem Saisonende in Haitzendorf seine Karriere für beendet erklärt hatte, sich dann aber von Absdorfs Trainer Schragner überreden ließ, doch noch bei seinem Heimatklub (am Fahrrad hat er keine zwei Minuten zum Fußballplatz) weiterzumachen, war zu spät gekommen und Goalie Stefan Stippl danach chancenlos (8.).

Veselji sorgt als „Stürmer“ für Verwirrung

Zu allem Überfluss verletzte ich Andreas Wimmer bei den Absdorfern, sodass der Brasilianer Trindade als Linksverteidiger früher als geplant doch ins Spiel kam. Zunächst ohne Effekt. Das Spiel der Gäste blieb überraschend ideenlos und die Getzersdorfer stellten toll eingestellt von Neo-Trainer Harald Hummel, so wie man es als Außenseiter macht, perfekt die Räume zu. Zudem setzten die Heimischen gezielt Nadelstiche, wobei der als Offensivmann aufgebotene Verteidiger Agron Veselji vorne an der Seite von Haslinger und Florian Brandl sichtlich für Verwirrung in der Abwehr der Absdorfer sorgte.

Haslinger mit Doppelpack in Halbzeit eins

Torchancen waren in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten Mangelware, doch Haslinger schnürte dann praktisch aus dem Nichts seinen Doppelpack in Halbzeit eins. Nach idealem Zuspiel umkurvte er den herauseilenden Stippl und schob den Ball zum 2:0 ein. Zur Ehrenrettung der Gäste muss man sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur mit zehn Mann am Feld standen, da kurz vorher auch Michael Eckhart verletzt ausgeschieden war. Sicher ein Schock eine Woche vor Meisterschaftsstart! Für ihn kam gleich nach dem 2:0 Leon Figl. An der Spielcharakteristik änderte sich wenig. Eine zwingende Chance zum Anschlusstreffer hatten die Absdorfer in der ersten Halbzeit nicht.

Absdorf intensiviert seine Bemühungen

Beide Trainer tauschten zur Pause an einer Position, bei den Getzersdorfern kam hinten Thomas Hirschböck für Björn Alfons und Absdorf brachte Markus Wagner für Simon Schörg im Mittelfeld. Eine Viertelstunde lang tat sich trotzdem nicht viel, erst dann schienen die Gäste endlich ernst zu machen. Vor allem Trindade legte an der linken Seite ordentlich Meter zurück und leistete nun einen Angriff nach dem anderen ein. Aber mit mäßigem Erfolg! Der zweite (Halb-)Brasilianer Philipp Böhm-Mendes blieb deutlich blasser als sein Kollege. Trotzdem wurden die Angriffe immer gefährlicher und das Spiel verlagerte sich allmählich völlig ins letzte Spielfelddrittel der Hausherrn. Aber wer schon geglaubt hatte, dass im Falle eines Getzersdorf-Sieges Doppeltorschütze Haslinger zum Spieler des Matches werden würde, sah sich plötzlich mit einem entfesselten Christoph Hager konfrontiert. Der Goalie fischte einen Ball nach dem anderen herunter, egal ob es die Absdorfer aus der Distanz oder alleine vor ihm aus zwei Metern versuchten.

Ein Konter und es steht 3:0

Konter waren nun absolute Mangelware, den Ball vorne ein wenig halten, konnte in dieser Phase allenfalls „Neo-Stürmer“ Veselji. Doch in der 75. Minute war dann doch plötzlich der an der Mittellinie lauernde Haslinger frei und erhielt auch den Ball. Der Stürmer zog bis zum Strafraum und gab dann perfekt den Ball zu dem in der Mitte mitlaufenden Brandl, der das 3:0 besorgen konnte - die Vorentscheidung!

Anschlusstreffer fällt zu spät

Die Absdorfer gaben zwar das Match nicht verloren und liefen weiter gegen Hager an, doch zunächst noch vergeblich. Erst in der 86. Minute drückt Michi Schütz aus rund 14 Metern einen von Hager abgeprallten Ball über die Linie. Zu spät, um noch die Wende herbeizuführen, im Gegenteil: In der Nachspielzeit sorgt ausgerechnet SCG-Abwehrchef Peter Jakubicka für den umjubelten 4:1-Endstand.

Absdorfs Mario Breuer konnte sich trotz der Niederlage ein Lächeln nicht verkneifen, als er nach dem Abpfiff Christoph Hager zu dessen Glanzleistung gratulierte. Mindestens acht Hundertprozentige machte Getzersdorfs Schlussmann in Halbzeit zwei zunichte. Foto: Claus Stumpfer

Zweite Chance auf ein Cupfest in Getzersdorf

„Ein perfekter letzter Test vor dem Meisterschaftsstart, trotzdem dürfen wir jetzt nicht überheblich ins erste Meisterschaftsspiel am Freitagabend gehen“, warnt Trainer Hummer. Und alle in Getzersdorf freuen sich, ein zweites Cupspiel zu bekommen. „Der Regen hat uns diesmal sicher etliche Zuschauer gekostet, da ist es schon erfreulich, dass wir vielleicht in der zweiten Runde doch noch ein richtiges Fußballfest feiern können“, hofft Obmann Karl Peyerl.