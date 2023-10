St. Peter entscheidet Spiel mit drei Standards

SG Waidhofen/Ybbs - UFC St. Peter/Au 1:4. Dem Underdog gelingt das, wovon ein Außenseiter träumt. Denn nach 25 Sekunden steht es bereits 1:0. Berthold Teufl trifft nach Pass von Zoran Milutioniovic direkt vom Anstoß weg. Einige Minuten später hat Lukas Fehringer das 2:0 am Fuß, aber er vergibt in der zehnten Minute. St. Peter stabilisiert sich in der Folge. Die Gäste waren mit voller Aufstellung angetreten, nahmen die Aufgabe also sehr ernst. Es dauert eine gute Viertelstunde, bis dem Favoriten der Ausgleich gelingt. Ein Eckball, der gefährlich in die Mitte getretten wird und Josip Martinovic macht das 1:1. In einem offenen und kampfbetonten Spiel kann Waidhofen den Landesligisten fordern, lässt zunächst aus dem Spiel heraus wenig zu. Bezeichnend, dass wieder ein ruhender Ball für das nächste Tor der Gäste sorgt. Ein Freistoß von Markus Tanzer in der 32. Minute sorgt für die knappe Pausenführung.

Entscheidung kurz nach der Pause

Waidhofen nimmt sich für die zweite Hälfte viel vor, will noch einmal das Match drehen. Doch kurz nach Wiederbeginn heißt es schon 3:1 für St. Peter. Andreas Weißinger drückt einen Stangler von Gerg über die Linie. In der Folge bringt Spielertrainer Berthold Teufl aufseiten von Waidhofen viele junge Spieler zum Einsatz, setzt die Prioritäten schon auf das nächste wichtige Heimspiel in der Meisterschaft gegen Wallsee. In Durchgang zwei somit für den Favoriten eher Ergebnisverwaltung angesagt, das 4:1 durch Benedikt Aichberger nach einem Eckball in der vorletzten Minute dann nur mehr eine Draufgabe.

Berthold Teufl, Spielertrainer SG Waidhofen/Ybbs: „Es war eine sehr coole und feine Aufgabe gegen einen so starken Gegner zu spielen. Leider haben wir nach der frühen Führung zwei vermeidbare Gegentore aus Standards bekommen. Mit dem 1:3 war es dann vorbei, da wollten wir dann einige Spieler für die Meisterschaft schonen. St. Peter hat den Sieg klar verdient.“

SG WAIDHOFEN/YBBS – UFC ST. PETER/AU 1:4 (1:2). Tore: 1:0 (1.) Teufl, 1:1 (16.) Martinovic, 1:2 (32.) Tanzer (Freistoß), 1:3 (46.) Weißinger, 1:4 (89.) Aichberger.

SG Waidhofen/Y: Hartig (72., Handsteiner); Teufl (68., Maderthaner), Handsteiner, Glavas, Zenkl (68., Lueger); Fehringer, Obermüller (72., Haidler), Milutionovic (76., Panstingl), Mensing; Spring, Hörndler.

UFC St. Peter/Au: Staudinger; Kohl, Weißinger 71., Aichberger), Schatz, Schattleitner; Tanzer (76., Hirtenlehner), Nagelstrasser, Oberforster, Martinovic (71., Nagelstrasser); Gerg, Saraf (59., Hödl).

Waidhofen, Alpenstadion, 300 Zuschauer, SR Radev.