Veilchen mit klarem Sieg im Aufsteigerduell gegen Zillingdorf

Lanzenkirchen - Zillingdorf 3:0 (1:0). Mit einem echten Schreckmoment startete die Partie der beiden Meister. Marcel Terpe kam in Minute zwei gegen Timo Zeilinger klar zu spät und traf den Zillingdorfer Verteidiger am Knöchel, der Defensivmann musste daraufhin ausgewechselt werden, Schiedsrichter Erkus Ramazan zückte Gelb. Sehr zum Unmut von Zillingdorf-Coach Thomas Urbanek: „Für mich war das eine klare Rote Karte und nur weil das am Anfang der Partie passiert, ist das keine Ausrede. Es wurde hier die Verletzung des Spielers, wenn auch unabsichtlich, in Kauf genommen.“ Glück im Unglück wurde dem verletzten Zillingdorfer dann im Spital attestiert, wie Urbanek erklärt: „Es dürfte zum Glück kein Bänderriss sein, sondern nur ein geprellter Knöchel. Trotzdem wird er sicher ein paar Wochen ausfallen.“

Weitere Aufregung durch Schiri-Entscheidung

Die besseren Chancen hatten zunächst die Hausherren. Zwei Schüsse vom Sechzehner, die allerdings zu zentral ausfielen, konnte Zillingdorf-Goalie Stefan Ostrusska über die Latte drehen. Ein Ballverlust im Aufbau der Zillingdorfer resultierte dann in Minute 33 in der Führung der Veilchen. Nach einer herrlichen Kombination auf der rechten Seite über Osman Ali und Matthias Schmitz spielte letzterer auf Dennis Leuchtmann, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Nach 39 Minuten dann der vermeintliche Ausgleich für die Urbanek-Elf. Lanzenkirchen-Tormann Patrick Janecek vertändelte nach einem riskanten Ausflug den Ball, der Zillingdorf-Angreifer tackelte den Ball weg und schoss ins leere Tor. Die Entscheidung von Ramazan, ein Stürmerfoul zu werten und sogar die Gelbe Karte zu zücken, ließ bei Urbanek erneut die Wogen hochgehen. „Er hat zuerst den Ball getroffen und dann leicht den Torhüter, das war kein Foul und eine Gelbe Karte schon gar nicht.“ Nach einer turbulenten ersten Halbzeit ging es danach mit 1:0 für Lanzenkirchen in die Pause.

Zweite Halbzeit Lanzenkirchen stärker

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Lanzenkirchen dann die Schlagzahl. Nachdem die Zillingdorfer Hintermannschaft in Minute 48 mehrmals die Gelegenheit verpasste, das Leder entscheidend zu entschärfen, wurde Alexander Becker am Sechzehner freigespielt, der für den Torhüter verdeckt zum 2:0 für die Violetten netzte. Die Lanzenkirchner gaben weiterhin den Ton an und sorgten in Minute 60 für die Vorentscheidung. Nach einem Steilpass tauchte Igor Puljic alleine vorm Zillingdorf-Goalie auf und schoss sicher an ihm vorbei zum 3:0. In der Folge hatte das Heimteam weitere Chancen, für die Gäste sollte es noch bitterer kommen. Nach 82 Minuten sah der bereits gelbverwarnte Simon Barwitzius aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die letzten Minuten des Spiels plätscherten dahin und die Leuchtmann-Elf darf sich über einen klaren ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison freuen.

Stimmen zum Spiel

Michael Leuchtmann, Lanzenkirchen: „Es war ein klarer und verdienter Sieg, Zillingdorf hatte nur eine gute Chance aus der Distanz. Der letzte Pass muss noch öfters kommen, dann machen wir noch mehr Tore. Der Sieg ist in Ordnung, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war.“

Thomas Urbanek, Zillingdorf: „Die erste Halbzeit war für mich ausgeglichen, danach war Lanzenkirchen besser und wollte den Sieg einfach mehr heute. Wir hatten nicht genug Mittel, um entscheidend dagegenzuhalten. Die Schiedsrichterleistung war trotzdem nicht gut, das Spiel wurde so unnötig hektisch.“

Aufstellungen

Lanzenkirchen: Janecek; Rebitschek, Terpe (74. Todorovic), Wolfsgruber, Friedrich; Ali, Dorfmeister, Becker, Leuchtmann; Schmitz (HZ. Rössner), Puljic;

Zillingdorf: Ostrusska; Fröhlich (85. Österreicher), Lechner, Stefan Ruffini, Zeilinger (5. Siklosi, 85. Karl); Heger, Raphael Ruffini (68. Mayer), Hüseyin Aydin, Suchanek; Barwitzius, Cengiz (85. Bauer);