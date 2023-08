Krcmarik-Blitz-Hattrick war zu wenig

USV Albrechtsberg - SV Waldhausen 4:7. Um ein Spektakel ist Albrechtsberg nie verlegen, das wissen Fans und Beobachter des aktuellen Meisters der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Verantwortlich dafür ist die bärenstarke Offensive rund um die Krcmarik-Brüder. Der unbändige Vorwärtsdrang geht aber manchmal zulasten der Defensivarbeit. So gesehen am Freitagabend, als der künftige Ligakonkurrent Waldhausen in der ersten Runde des NÖ Meistercups zu einem frühzeitigen Derby bei der Truppe von Trainer Jochen Markel gastierte.

Letzterer stand im ersten Pflichtspiel der Saison übrigens selbst auf dem Platz, konnte allerdings nicht verhindern, dass seine Mannschaft durch den bärenstarken Gäste-Stürmer Tomas Kirchner früh in Rückstand geriet. Nach gut 15 Minuten erhöhten die Gäste nach einem unnötigen Elfer-Foul auf 2:0, Daniel Gutmann verwertete den fälligen Strafstoß.

Erst jetzt nahm auch Albrechtsberg das Messer zwischen die Zähne. Sechser Ondrej Ficek verkürzte in Minute 20 auf 1:2. Das änderte allerdings nichts daran, dass Waldhausen das Spielgeschehen weiter dominierte, wie auch Albrechtsbergs Sektionsleiter Christian Strasser einräumen musste: „Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, sie waren in der Offensive aber noch stärker und haben uns mit ihrem schnellen Kurzpassspiel oft nicht gut ausschauen lassen.“ Die fortwährende Dominanz Waldhausens äußerte sich kurz vor dem Pausenpfiff in einem weiteren Treffer, Kirchner durfte zum zweiten Mal an diesem Abend jubeln.

Bot sich in den ersten 45 Minuten bereits ein äußerst kurzweiliges Fußballspiel, bekamen die rund 150 Zuschauer in Albrechtsberg in der zweiten Hälfte ein absolutes Torfestival zu sehen. Selbst Albrechtsbergs Urgestein Strasser konnte sich im Nachgang nicht mehr an alle sieben Treffer erinnern. Den Anfang des munteren Zielschießens machte wieder Waldhausen, Kirchner zum Dritten und sein kongenialer tschechischer Landsmann Dominik Sibal erhöhten auf ein vermeintlich uneinholbares 1:5.

In der 60. Minute zündete dann aber endlich Albrechtsberg heißestes Eisen, Michal Krcmarik. Der Langzeitlegionär, der im Winter sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiert, verkürzte mit einem Blitz-Hattrick binnen fünf Minuten auf 4:5. Die Gastgeber setzten daraufhin alles auf eine Karte und versuchten, Waldhausen hoch anzulaufen. Eine Taktik, die sich beinahe ausgezahlt hätte. Doch ein Treffer vom zweiten Krcmarik-Bruder, Lukas, wurde wegen Abseits aberkannt. Am Feld wie auch an der Seitenlinie gingen die Wogen mit Fortdauer des Spiels hoch. Gäste-Coach Patrik Zelinsky bekam die Rote Karte, weil er sein Betätigungsfeld vor der Ersatzbank etwas zu großzügig auslegte.

Auf dem Rasen sorgte in Minute 86 Legionär Sibal mit seinem dritten Treffer für die endgültige Vorentscheidung. Albrechtsberg hatte den übermächtigen Gästen nun nichts mehr entgegenzusetzen und fing sich in der Nachspielzeit nach einem indirekten Freistoß aus rund acht Metern auch noch einen siebten Gegentreffer, wieder war Sibal erfolgreich. Vorangegangen war eine Gelbe Karte gegen David Strasser, der den in der Schlussphase schwer geforderten Referee Valentin Zehrer kritisiert hatte. Mit Waldhausen gab es am Ende einen verdienten Sieger.

Statistik

USV Albrechtsberg - SV Waldhausen 4:7 (1:3).

Tore: 0:1 (8.) Tomas Kirchner, 0:2 (16., Strafstoß) Daniel Gutmann, 1:2 (20.) Ondrej Ficek, 1:3 (39.) Tomas Kirchner, 1:4 (48.) Tomas Kirchner, 1:5 (57.) Dominik Sibal, 2:5 (60.) Michal Krcmarik, 3:5 (63.) Michal Krcmarik, 4:5 (65.) Michal Krcmarik, 4:6 (86.) Dominik Sibal, 4:7 (90.+4) Dominik Sibal.

Rote Karte: Patrick Zelinski (83., sonst.).

Gelb-Rote Karte: Nikolay Ivanov (90.+2, Kritik).

Gelbe Karten: Michal Krcmarik (17., Unsportl.), Ivanov (42., Foul), Öttl (76., Foul), Strasser (90.+3, Kritik).

USV Albrechtsberg: Donabaum; Berger, Markel (60. Strasser), Ivanov, Haidl; Ficek; Öttl, Kuznik, Teufel (60. Gromann); Lukas Krcmarik, Michal Krcmarik.

SV Waldhausen: Koppensteiner; Jürgen Wagner, Gutmann (90.+2 Kreutzer), Sibal, Kirchner, Maximilian Wagner (HZ. Häusler), Kolm (67. Christoph Wagner), Schön, Grabovac, Geyer, Zellhofer.

Sportplatz Albrechtsberg, 150 Zuschauer, SR Zehrer.