Loosdorf gegen Melk: Cup-Spektakel steht vor der Tür

Am kommenden Samstagabend, 19.30 Uhr, ist es so weit – das große „Cup-Derby“ zwischen dem ASK Loosdorf und dem SC Melk steht am Programm. Dass die Vorfreude auf diese durchaus sehr besondere Partie groß ist, ist verständlich: „Es wird sicher ein richtig cooles Spiel von und für alle. Wir werden alles 'reinhaun' und schauen, was dann rauskommt. Organisatorisch sind wir in den letzten Details, damit am Samstag alles auf Schiene ist“, zeigt sich Loosdorfs Sportlicher Leiter Matthias Ringseis optimistisch.

„Es wird sicher eine ganz eine coole Sache, es werden, denke ich, sehr viele Zuschauer da sein“, blickt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad voraus. SC-Trainer Helmut Anderst ergänzt mit Blick auf den Meisterschaftsstart eine Woche später: „Wir werden mit voller Energie hineingehen, aber in Hinblick auf die Meisterschaft schauen, dass sich niemand verletzt.“ Anderst kann personell aus dem Vollen schöpfen.

Drei Teams sind übrigens in der ersten Runde spielfrei: Neumarkt , die SG Waidhofen/Ybbs und Dobersberg. Dies hat rechnerische Gründe: Aus den aktuell 13 Paarungen steigen 13 Teams auf und zusammen mit den drei spielfreien Vereinen ergibt sich die fürs Achtelfinale notwendige Anzahl von 16 Mannschaften, wie Herbert Wesely vom NÖ Fußballverband erklärt.

Ob der SV Neumarkt traurig über das „Freilos“ ist und damit auch keine Cup-Partie eine Woche vor Beginn der Meisterschaft hat? „Nein, ganz und gar nicht. Die Vorbereitung ist ohnehin kurz. Das Testspiel gegen Gresten wollten wir unbedingt machen. Dann wurde der Cup terminisiert – zum Glück sind wir spielfrei und hatten die Partie auch noch nicht abgesagt“, erklärt Neumarkts Trainer Patrick Gruber.