Asparn war kein Stolperstein

Asparn - Korneuburg 1:7 (0:3). Vom Start weg waren die Spielverhältnisse so, wie es zu erwarten war. Der SC Korneuburg (1. Landesliga) bestimmte die Partie, während sich der ASV Asparn (1. Klasse Nordwest) auf eine kompakte Defensive fokussierte und viel Laufarbeit verrichtete.

In der zehnten Spielminute lag der Ball zum ersten Mal im Netz. Lorenz Grabovac zog von der linken Seite ins Zentrum und bezwang Asparn-Schlussmann Gerald Bauer mit einem kraftvollen Schuss ins lange Eck. SCK-Trainer Gerald Schalkhammer war ob der raschen Führung erleichtert: „Je länger es dauert, umso schwieriger wird es.“ Sein Team brauchte nur zwölf Minuten, um auf 0:2 zu erhöhren. Der Treffer von Julian Küssler war für Schlakhammer bereits die Vorentscheidung. Armin Mujakic erzielte in der 33. das 0:3, dennoch gab es für den Korneuburg-Trainer noch Luft nach oben: „Da habe ich zu wenig Tempo und Engagement von uns gesehen. Mit dem Auftreten in der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden.“

Machtdemonstration nach der Pause

Mit dem Seitenwechsel präsentierten sich die Korneuburger deutlich stärker. Zum Leid des ASV, der sich innerhalb von sieben Minuten vier Gegentore fing. Den Anfang machte Grogor Simandl, bevor Mujakic nach einem schönen Angriff mit schnellem Kombinationsspiel zum 0:5 verwertete und kurz darauf zu seinem dritten Treffer kam. Kurz vor der Einstundenmarke setzte Marc Ortner noch ein Ausrufezeichen. Er wurde auf der rechten Seite freigespielt und überwand Bauer mit einem strammen Schuss ins lange Eck (0:7).

In der Folge wechselten die Gäste ordentlich durch. „Wir wollen natürlich auch den jungen Spielern ihre Chancen geben“, so Schalkhammer über die Wechsel. In dieser Phase des Spiels wurde Asparn vereinzelt durch Konter gefährlich. Nachdem der Gastgeber im ersten Durchgang nur einmal aufs Tor schoss, wurde es in der 70. richtig gefährlich. Zuerst vergaben die Korneuburger eine Top-Chance, im Gegenzug startete der Asparn einen Konter. Nach einem Querpass kam Thomas Popp zur Kugel, machte einen Haken und zog vom Sechzehner aus ins Kreuzeck ab - 1:7. „Unser Ziel war es, zumindest ein Tor zu schießen, das haben wir geschafft“, freute sich Übungsleiter Alexander Schuh. In der Schlussphase scheiterte Kapitän Nico Huber nur an der Latte, nachdem er an seinen Gegenspielern vorbeiging.

Die Stimmen zum Spiel:

Gerald Schalkhammer, Trainer, SC Korneuburg: „Muss das Spiel unterteilen: Das Ergebnis war natürlich klar, hätte aber noch klarer ausgehen können. Ich war in der ersten Halbzeit nicht mit Auftreten zufrieden. Die ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte haben wir das wirklich gut gemacht.

Alexander Schuh, Trainer, ASV Asparn: „Wir wollten es dem Gegner so schwer wie möglich machen. Wir haben wirklich alles gegeben, aber die sieht man mal, wie die Teams da oben Fußball spielen. Ich bin schon zufrieden, gerade dafür dass es unser drittes Spiel war. Ich bin stolz, dass die Mannschaft das geschafft hat. Wir haben es ihnen schwer gemacht, aber mit ihrer Qualität sind sie doch zu ihren Toren gekommen.“

ASV ASPARN – SC KORNEUBURG 1:7 (0:3).

Torfolge: 0:1 (10.) Grabovac, 0:2 (22.) Küssler, 0:3 (33.) Küssler, 0:4 (52.) Simandl, 0:5 (53.) 0:6 (58.) Mujakic, 0:7 (59.) Ortner, 1:7 (70.) Popp.

Asparn: Bauer; Idinger, Wollner, Molik, Kraupp; Neumann, Kauer; Huber, Popp, Petrovic; Dvorak (46. Dizdarevic).

Korneuburg: Stöckl (Hanreiter); Thoma, Kovacevic (60. Ifkovits), Simandl, Erel; Ortner (60. Roschitz), Topal; Endlicher (Ashenafi), Mujakic, Grabovac (73. Abdulhanan); Küssler.

SPUSU-Arena, Asparn, 80 Zuschauer, SR Gerhard Daubeck.