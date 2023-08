Favorit machte kurzen Prozess

Das Meistercup-Spiel von Auersthal (1. Klasse Nord) und Marchegg (Gebietsliga Nord/Nordwest) wackelte wegen des Unwetters zwar lange, konnte aber durchgeführt werden. Die Platzverhältnisse waren in Ordnung, sagten beide Seiten. Die Gäste gingen konzentriert an die Aufgabe und zeigten im ersten Durchgang die vorhandene Qualität. „Das war ein Klassenunterschied“, sagte Marchegg-Obmann Torsten Chladek zufrieden.

Schon nach sieben Minuten ging der Favorit in Führung, Daniel Dubec schraubte sich nach einem Eckball von Martin Balaz in die Höhe und nickte ein. Keine zehn Minuten später erhöhte Marchegg auf 2:0, wieder war Dubec erfolgreich, profitierte aber vom Gegner: Ein ruhender Ball flog in den Strafraum, der Tormann kam raus, aber nicht an den Ball, Andreas Helm klärte auf der Linie, servierte die Kugel aber Dubec, der das Geschenk annahm. Auersthal-Coach Manfred Schimpl ärgerte sich: „Die zwei Tore waren einfach viel zu billig, die darf man nicht bekommen.“

Martin Balaz mit Stangenkopfball

Den lupenreinen Hattrick machte Dubec in der 22. Minute perfekt, er schloss eine sehenswerte Kombination über mehrere Stationen erfolgreich ab. Das Tor erinnerte Chladek an Hallenfußball. Weitere Chancen ließen die Gäste aus, unter anderem scheiterte Balaz mit einem Kopfball an der Stange.

Beide Trainer stellten in der Pause um, Auersthal ging zudem mehr Risiko. Aber die Hoffnungen auf eine Aufholjagd erlitten schon in der 53. Minute einen argen Dämpfer, weil Dubecs Torhunger noch nicht gestillt war und der Slowake auf 4:0 stellte. Nur wenige Augenblicke danach erhöhte der neue Abwehrspieler Christian Kletzer auf 5:0. Danach war die Luft draußen, fand der Marchegg-Funktionär, so konnte er sich erklären, dass die Gastgeber optisch besser ins Spiel kamen.

Doppelpack durch Bogdan-Alin Dolan

Auersthal konnte das Ergebnis dank eines Doppelpacks von Bogdan-Alin Dolan enger gestalten. In der 66. Minute traf er nach scharfer Hereingabe des eingewechselten Simon Pammer, drei Minuten später knallte er die Kugel nach einer schönen Einzelaktion ins kurze Eck.

Schimpl musste die Stärke des Gegners zur Kenntnis nehmen, konnte aber trotz des Ausscheidens Positives finden: „Im letzten Cupspiel haben wir 1:10 verloren, diesmal 2:5, es wird also immer knapper (lacht).“ Für ihn war es ein guter Härtetest für die Liga, die mit dem Spiel gegen Großebersdorf in einer Woche startet. Chladek sah einen „vor allem in der ersten Halbzeit sehr souveränen Auftritt“ seiner Elf, der für die Liga Selbstvertrauen geben soll. Da das Spiel gegen Neusiedl aber verschoben wurde, muss Marchegg noch eine Woche länger auf den Auftakt warten.

Statistik

ATSV OMV AUERSTHAL – SC MAPO MARCHEGG 2:5 (0:3).

Torfolge: 0:1 (7.) Dubec, 0:2 (16.) Dubec, 0:3 (22.) Dubec, 0:4 (53.) Dubec, 0:5 (54.) Kletzer, 1:5 (66.) Dolan, 2:5 (69.) Dolan.

Auersthal: Pikal; Wegscheider (46. Köllner), Tardon Garces (88. Dörr), Andreas Helm; Tesanovic, Günay (46. Pammer), Skendim Sela (78. Schmidt), Bagirtlak, Günther Helm; Bogdan Alin Dolan, Ünal (88. Pernold).

Marchegg: Weissinger; Vasko (61. Loibl), Kletzer, Uhrinec, Ahmed Shalamdi (90. Baris Turan); Peschek (80. Rohrer), Zoss, Mustafa Shamandi, Balaz (61. Dovan), Nikolic (61. Galip Turan); Dubec.

Auersthal, 120 Zuschauer, SR Tomislav Ivankovic.