Revanche geglückt

Eintracht Pulkautal - SG Burgschleinitz/Straning 3:2 (1:1). Vor offiziell 200 Leuten traf die Eintracht in Pfaffendorf auf die SG Burgschleinitz/Straning. Ein Duell, das es bereits vor einigen Wochen in der Vorbereitung gab. Damals gewannen die Horner zu Hause mit 6:2.

Noch nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, da führten die Gäste bereits. Stürmer Marek Prikry verwertete per Kopf nach einer Ecke. Coach Stephan Kainz lobte das Kopfballspiel des nicht gerade groß gewachsenen Angreifers: „Er ist sicher einer der Kleineren, aber ein super Kopfball-Spieler. Er weiß schon ganz genau, wo er hinmuss.“ Der frühe Rückstand war für die Pulkautaler alles andere als unüblich, wie Trainer Maximilian Pabst erklärte: „Wir brauchen immer den Rückschlag, damit wir aufwachen.“

Pabst-Elf war plötzlich hellwach

Und genauso geschah es auch in der Folge. Die Spielgemeinschaft kam noch zu vereinzelten Möglichkeiten, doch die Hausherren kontrollierten die Partie. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich. Peter Kruty fand Petr Krivanek, der ins lange Eck einschieben konnte. Einige Minuten zuvor vergab der Ausgleichs-Torschütze bereits eine Top-Chance. Diesen Fehler besserte er mit dem Treffer zum 1:1 aus.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war es ein ähnliches Bild. Die Eintracht gab den Ton an und münzte die spielerischen Vorteile relativ rasch in etwas Zählbares um. zuerst war es Linksverteidiger Matthias Raab, der bis in den Strafraum lief und zum 2:1 einköpfte (60.). Fünf Minuten später sorgte Rückkehrer Matthäus Macho für die vermeintliche Vorentscheidung. Jakob Schreder setzte den späteren Torschützen mit einem Lochpass in Szene, woraufhin Macho trocken abschloss. Drei Mal tauchten die Heimischen noch vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Macho scheiterte im eins gegen eins, Michael Schwab vergab eine Halbchance und Kruty kam nach Querpass von Lukas Öhribauer etwas zu spät.

Beim Anschlusstreffer verletzt

Kurze Zeit später folgte der Bruch im Spiel der Eintracht. Das lag jedoch nicht an den Wechseln, wie Trainer Pabst betonte: „Wir haben einfach geschlafen.“ Bis zum Spielende wirkten seine Mannen nervös, vergaßen die spielerischen Lösungansätze und setzten auf lange Bälle. Dadurch bekam Burgschleinitz die zweite Luft und warf alles nach vorne.

Die Kainz-Truppe belohnte sich, wenn auch spät. In der 87. nahm Tomas Chrascina ein Zuspiel gut mit, ging zentral vorm Tor ins eins gegen eins mit Goalie Jörg Schaludek und schob die Kugel am Schlussmann vorbei. Bitter für die SG: Chrascina verletzte sich in dieser Aktion am Knöchel. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Mit einem knappen 3:2 setzt sich Eintracht Pulkautal somit gegen die SG Burgschleinitz/Straning durch und ist damit das einzige von drei Teams der 1. Klasse Nordwest, welchses in die zweite Pokalrunde einzieht. Außerdem gelangt der Pabst-Elf die Revanche für die deutliche Niederlage im Test vor drei Wochen.

Die Stimmen zum Spiel:

Maximilian Pabst, Trainer, SV Eintracht Pulkautal: „Wir hatten viele Chancen, aber in der Liga müssen wir die schon nutzen. Macho geht immer super rein von der Seite, der macht das echt gut und hat einen Riecher wo er hin muss. Von der Leistung war es schon gut, wir haben halt am Anfang verschlafen und am Ende war es auch nicht mehr allzu stark.“

Stephan Kainz, Trainer, SG Burgschleinitz/Straning: „Es war ein super Match. In der ersten Hälfte hätten wir 2:0 führen können, wenn wir die Konter fertigspielen. Trotz der Niederlage war ich eigentlich zufrieden mit der Leistung.“