Eintracht überrascht den Gebietsligisten

Eintracht Pulkautal - Dobersberg 2:1. Die Favoritenrollen waren im Vorfeld klar verteilt, immerhin gastierte mit Dobersberg ein Gebietsligist in Pfaffendorf. USV-Sektionsleiter Harald Pelz gab zu: „Für uns ist der Cup insgesamt eine Nebenerscheinung.“ Ähnlich sah es auch Eintracht-Cheftrainer Maximilian Pabst vor einer Woche und meinte: „Wir sehen das eher als Vorbereitungsspiel, da können wir auch taktisch etwas probieren.“

Und der neue taktische Ansatz des SVE, der funktionierte. Die Heimischen erwischten einen starken Beginn. Das veränderte Mittelfeldzentrum bestehend aus Florian Hochgatterer und Matthias Dundler agierte ballsicher, war zweikampfstark. Ersterer besorgte nach 36 Minuten auch die Führung - und zwar mit seinem Debüttreffer für die Eintracht. Nach einem Querpass netzte Hochgatterer aus 16 Metern ins lange Eck ein. Danach hatte Petr Krivanek zwei Möglichkeiten aufs 2:0, schoss aber einmal übers Tor und einmal daneben. Die Quittung dafür erhielten die Gastgeber erst nach der Pause. Infolge eines Konters lief Mathias Wanko relativ unbedrängt in den Strafraum und konnte Goalie Jörg Schaludek anschließend überwinden - 1:1 (57').

Die große Befürchtung? Verlängerung.

Von dem Ausgleich war SVE-Coach Pabst selbstverständlich nicht angetan, was vor allem an einer Sache lag: „Da hatten wir schon Angst, dass es vielleicht in die Verlängerung geht. Das wollte ich eigentlich komplett vermeiden, die Belastung wäre dann natürlich noch deutlich größer.“

Dazu sollte es aber nicht kommen. Denn eine Viertelstunde vor Schluss ging die Eintracht erneut in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Jakob Schreder ließ überwand Dobersberg-Keeper Sebastian Gangl mit einem Flachschuss ins Eck. Die Vorarbeit kam unter anderem vom ebenfalls eingetauschten Florian Eser. „Das freut mich sehr für ihn (Anm. Jakob Schreder), weil er zuletzt ein wenig an sich gezweifelt hat“, so Pabst über den Torschützen zum 2:1. Mit Ausnahme eines geblockten Freistoßes konnten die Gäste bis zum Schluss nicht mehr gefährlich werden, weshalb es beim 2:1 blieb.

Eintracht Pulkautal zieht damit ins Viertelfinale des Admiral NÖ-Meistercups ein, zur Überraschung und Freude von Trainer Pabst: „Wir haben super gespielt und relativ wenig zugelassen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Für mich war es dann aber schon ein bisschen wie ein Trainingsspiel, wir haben da etwas anderes probiert und es hat richtig gut funktioniert. Freu ich mich auch als Trainer, wenn so ein Junger (Anm. Florian Hochgatterer) trifft, sich wohl fühlt und Leistung zeigt. Insgesamt ist es schon ein super Schritt, dass wir es in die dritte Runde geschafft haben. Wir wollen jetzt einfach weiter Spaß am Fußballspielen haben.“

Statistik:

SV EINTRACHT PULKAUTAL – USV DOBERSBERG 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (36.) Hochgatterer, 1:1 (57.) Wanko, 2:1 (75.) Schreder.

Eintracht: Schaludek; Oliver Dundler, Klutz, Sulzberger (64. Eser), Raab; Krivanek, Hochgatterer (64. Schreder), Matthias Dundler, Macho (53. Rygl); Schwab, Kruty (53. Öhribauer).

Dobersberg: Sebastian Gangl; Florian Gangl, Schmitmaier, Weiss (60. Kössner), Longin (80. Sprinzl), Fabian Gangl, Goldnagl (85. Reininger), Wanko, Datler, Kühhas (60. Hiermann), Cermak.

Pfaffendorf, 83 Zuschauer, SR Usreal.