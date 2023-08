Gezittert, aber trotzdem weiter

Die Eintracht zieht in die zweite Runde des Admiral NÖ-Meistercups ein. Damit ist die Elf von Maximilian Pabst die einzige Mannschaft der 1. Klasse Nordwest, welche diesen Erfolg schaffte. Die SG Burgschleinitz/Straning schlug man knapp mit 3:2. Schon Mitte Juli trafen die beiden Teams in einem Testspiel aufeinander. Damals siegten die Horner klar mit 6:2. Die Pulkautaler revanchierten sich beendeten die Pokalsaison von Burgschleinitz.

Dabei sah es anfänglich nicht allzu gut aus. In der zweiten Minute lag die Eintracht schon zurück. Ein früher Rückstand ist für Coach Pabst keine Seltenheit: „Wir brauchen immer den Rückschlag, damit wir aufwachen.“ Selbst in der Meister-Saison gingen seine Mannen insgesamt zehn Mal in Rückstand, verloren aber nur ein einziges Mal.

So geschah es auch im Cup. Dank Toren von Peter Kruty, Petr Krivanek und Matthäus Macho lagen die Hausherren nach gut einer Stunde deutlich vorne. Wenig später wurde die Eintracht nervös, was den Gegner wieder ins Spiel brachte. Eine spannende Schlussphase entwickelte sich, am Ende war der SVE aber weiter. Trainer Pabst über das Pokalduell: „Wir hatten viele Chancen, aber in der Liga müssen wir die schon nutzen. Von der Leistung her war es schon gut, wir haben halt den Anfang verschlafen und am Ende war es auch nicht mehr allzu stark.“

Früher als erwartet: Martin Rygl ist wieder fit

Neben dem Weiterkommen im Pokal gab es noch eine weitere erfreuliche Nachricht. Martin Rygl hat seine Verletzung überstanden. Der Legionär meldete sich schon vor dem Cupspiel zurück und wurde eingewechselt. „Es schaut gut aus bei ihm, wir können mit ihm rechnen. Das ist natürlich super“, so Pabst.