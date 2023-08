Der kürzeste Weg zu einem Titel

Die Sommerpause im niederösterreichischen Unterhausfußball ist bekanntlich eine äußerst kurze. Nur knapp sieben Wochen hatten die FCK-Kicker Zeit um sich von den Strapazen der Vorsaison zu erholen, den Meistertitel in den Köpfen setzenzulassen, den Kader anzupassen und sich schließlich auf die kommenden Aufgaben in der 2. Landesliga Ost (und im Meistercup) vorzubereiten.

„Wir haben versucht das beste aus der Zeit rauszuholen, was uns möglich war. Die Sommerpause ist immer eine Herausforderung, aber das geht nicht nur uns so, sondern allen Vereinen. Wir haben uns auf die Basics konzentriert, damit jeder auf dem Feld seine Rolle kennt, und weiß, was es zu tun gibt“, erklärt Coach Mario Handl die Marschroute der Klosterneuburger in dieser Phase: „Das war durchaus in Ordnung. Die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Auch die neuen Spieler haben gut ins Gefüge gefunden und recht viel mehr geht sich in der kurzen Zeit ohnehin nicht aus. Wer die gut genutzt hat und wer nicht, werden dann die ersten Wochen der Meisterschaft zeigen.“

Besonders gut in die Mannschaft dürfte Christian Hueber gefunden haben. Der Offensivmann, der mit hohen Erwartungen geholt wurde, zeigte im letzten Vorbereitungsspiel gegen Niederleis, dass die FCK-Kicker mit 6:0 für sich entschieden seinen ausgezeichneten Torriecher. Bereits in der vierten Minute erzielte er die Führung, und vor der Halbzeit gelangen ihm in einem Doppelschlag das 4:0 und das 5:0 für die Klosterneuburger. Auch bereits beim 2:0 gegen Absdorf gelang ihm ein Treffer.

Für den Trainer kommt das nicht unbedingt überraschend: „Er weiß schon, wo das Tor steht. Ich kenne ihn ja schon einige Zeit und seine Qualitäten sind bekannt. Solche Spieler haben wir gesucht und deswegen haben wir ihn geholt. Er hat einen guten Charakter, der zur Mannschaft passt und wird uns sicher helfen.“

Für Hueber und Co. wird es bereits am kommenden Samstag ernst. Da tritt der FC Klosterneuburger um 19.30 Uhr in Langenzersdorf zum ersten Bewerbsspiel der Saison an, wenn es mit der ersten Runde im Admiral NÖ-Meistercup losgeht. In diesem Cup treten alle Meistermannschaften der Vorsaison gegeneinander an.

Mit Langenzersdorf bekommen es die FCK-Kicker mit dem Meister der 2. Klasse Weinviertel Süd zu tun, der jetzt in die 1. Klasse Nordwest aufgestiegen ist, und sind damit durchaus als Favorit zu sehen. Mit Spillern und Niederleis testete man bereits gegen zwei Teams dieser Spielklasse.

„Stärketechnisch schätze ich Langenzersdorf ungefähr so wie Spillern und Niederleis ein. Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel abrufen, dann werden unsere Chancen schon gut ausschauen“, so Handl.

Den Cup nimmt man in Klosterneuburg durchaus ernst, wie der Coach verrät: „Der hat sicherlich einen hohen Stellenwert für uns. Einerseits hast du nicht so oft die Gelegenheit im Meistercup zu spielen und zweitens ist er, wie auch bei den Profis, der kürzeste Weg zum Titel. Außerdem sehen wir das Spiel als einen guten letzten Test für die Meisterschaft und wir werden es so angehen, als wäre es die erste Meisterschaftsrunde und mit der bestmöglichen Mannschaft antreten.“

Trotz der leichten Favoritenrolle werden die Klosterneuburger ihren Gegner keinesfalls unterschätzen. Die Langenzersdorfer haben eine intensive Testspielserie hinter sich, in der es auch gegen durchaus hochkarätige Gegner ging. Auerstahl, Korneuburg, Wolkersdorf, Bisamberg und Großebersdorf stand man gegenüber.

Die letzten beiden Duelle zwischen diesen Teams gab es bei Freundschaftsspielen in den Jahren 2018 und 2016, beide gingen an den FCK. Die letzten Bewerbsspiele zwischen diesen Teams gab es in der Saison 2014/15 in der Gebietsliga. Damals traten die Kicker aus der Babenbergerstadt noch als SG Klosterneuburg an und es gab ein 2:2, sowie einen 2:0-Sieg für die FCK-Kicker.