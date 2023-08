Lange gebangt, am Ende aber deutlich gewonnen

Langenzersdorf - Klosterneuburg 0:5 (0:0). Im Duell mit Klosterneuburg (2. Landesliga Ost) hatte Außenseiter Langenzersdorf (1. Klasse Nordwest) mit einigen Ausfällen zu kämpfen. So musste eine völlig neue Abwehrreihe von Beginn an ran. Außerdem gaben vier Neuzugänge (Julien Noel Eggers, Alexander Uxa, Julian Schur, Martin Jukic) ihr Pflichtspieldebüt für den Klub, Rückkehrer Moritz Polster stand ebenfalls in der Startelf.

Die fehlende Eingespieltheit merkte man den Gastgebern anfänglich nicht an. Wie zu erwarten, kontrollierten die Klosterneuburger das Spiel. Trotzdem hatte die Handl-Elf Probleme, etwas Zählbares zu kreieren. „Wir haben körperlich gut dagegengehalten“, befand SVLE-Pressesprecher Andreas Pangerl. Klosterneuburg-Trainer Mario Handl kritisierte die Einstellung seines Teams: „Wir waren zu locker. Da haben wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan.“

Dreiertausch zur Pause brachte Leistungsanstieg

Deshalb stellte Handl zur Pause um, brachte mit Konstantin Reiter, Thomas Schmidt und Rene Miklautz drei Neue ins Spiel. Die Halbzeitansprache gepaart mit den Wechseln führte zu einer deutlich besseren Performance in Halbzeit zwei. Den Führungstreffer erzielte Daniel Koch nach gut einer Stunde. Die Gastgeber blieben in den darauffolgenden Minuten kompakt, doch nach etwa 75 Spielminuten zeigte sich der Klassenunterschied auch im Ergebnis. „Nach über 70 Minuten Kampf sind wir eingebrochen“, gab Pangerl zu.

Die Vorentscheidung markierte Christian Hueber in der 76, danach ging es Schlag auf Schlag. Reiter zum 0:3 (84.), Leopold Vogel (85.) erhöhte auf 0:4. Den Schlusspunkt setzte Rene Miklautz wiederum eine Zeigerumdrehung später.

Die Stimmen zum Spiel:

Mario Handl, Trainer, FC Klosterneuburg: „In der zweiten Halbzeit waren wir körperlich dann auch die stärkere Mannschaft und das hat sich gezeigt. Nach dem 2:0 wird alles natürlich wesentlich einfacher. In so einem Spiel zählt am Ende ohnehin nur der Sieg, den haben wir geholt und damit unsere Pflicht erfüllt.”

Andreas Pangerl, Pressesprecher, SV Langenzersdorf: „Bis zur 77. Minute haben wir eigentlich mitgehalten. Dann ist uns leider die Luft ausgegangen. Spielerisch hat man schon vorher den Klassenunterschied gesehen, aber wir haben körperlich dagegengehalten. Es wäre ein sehr gutes Testspiel gewesen. Bei uns braucht das halt einfach noch Zeit, es waren viele Neuzugänge dabei. Außerdem hatten wir noch eine ganz andere Abwehr.“

Statistik:

SV LANGENZERSDORF – FC KLOSTERNEUBURG 0:5 (0:0).

Torfolge: 0:1 (63.) Koch, 0:2 (76.) Hueber, 0:3 (84.) Reiter, 0:4 (85.) Vogel, 0:5 (86.) Miklautz.

Langenzersdorf: Grassl; Schur (61. Osmancevic), Rastbichler, Voith, Slama (69. Zukaj); Eggers (69. Hornyak), Polster, Jukic, Frühwirth; Uxa, Ilic.

Langenzersdorf, 110 Zuschauer, SR Gürsel.