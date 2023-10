Berndorf feiert Schützenfest über Lanzenkirchner Reserve

Lanzenkirchen - Berndorf 0:11. Dienstags wurde publik, dass das ohnehin haushoch favorisierte Berndorf gegen Lanzenkirchen zu 99 Prozent in der nächsten Runde stehen würde. Lanzenkirchen-Coach Michael Rottensteiner verkündete nämlich unter der Woche, aufgrund der Verletztenliste und dem Fokus auf die Samstagspartie gegen Neunkirchen im Meistercup mit der zweiten Garnitur anzutreten. Als der gastierende Gebietsligist erwartungsgemäß mit der Stammelf anrückte, war klar, dass die Partie wahrscheinlich sehr einseitig verlaufen würde.

Beinahe gelingt der Ehrentreffer

Die Kajtezovic-Elf nahm sofort das Heft in die Hand, in Minute acht sorgte Markus Wurglitsch per direktem Freistoß für die Führung der Gäste. In Minute 14 scheiterten die Berndorfer im ersten Versuch noch an Lanzenkirchen-Goalie Marco Tichy, Arlind Krasniqi behielt die Übersicht und spiele auf Iart Muriq, der das Leder ins leere Tor drückte. Markus Wurglitsch schnürte in Minute 18 seinen Doppelpack, mit einem sehenswerten Distanzschuss ins linke Eck war die Messe de facto gelesen. Wie aus dem Nichts kamen die Lanzenkirchner auf einmal zu einer Torchance: Marcel Alfanz ließ auf links einen Gegner aussteigen, leitete auf Fabian Edelhofer weiter, der allerdings am langen Eck vorbeizielte.

Halbes Dutzend vor Pause voll

Die Berndorfer Offensive meldete sich in Minute 25 wieder zurück, ErberkGürses flankte filigran auf Muriq, der gefühlvoll ins Kreuzeck zum 4:0 köpfelte. Krasniqi luchste dem Verteidiger der Veilchen im Sechzehner das Spielgerät ab, lupfe jedoch über den Kasten. Manuel Langler machte in Minute 28 per Kopf das 4:0. In Minute 40 umkurvte Komel Alizadeh die gesamte Hintermannschaft der Violetten, sein Abschluss prallte an die Außenstange. Bei einer herrlichen Kombination der Gäste hatte Krasniqi das letzte Wörtchen, der mit dem Pausenpfiff auf 6:0 stellte.

Auch Alizadeh netzt zweifach

Wer jetzt dachte, die Berndorfer würden die Schlagzahl vermindern, hatte sich getäuscht. Auch Krasniqi machte seinen Doppelpack nach 53 Minuten perfekt. Im Anschluss durfte schließlich Komel Alizadeh ran, er erzielte per Strafstoß den achten Treffer des Matches. Fünf Minuten später wurden die Verhältnisse noch deutlicher, Alizadeh netzte erneut. In Minute 83 wurde das Ergebnis zweistellig, der eingewechselte Berndorf-Angreifer Fitim Vorfaj verspürte noch Torhunger. In der Nachspielzeit setzte Markus Wurglitsch den Schlusspunkt. Berndorf darf nach einer erwartet dominanten Performance in die nächste Runde aufsteigen.

Stimmen zum Spiel

Sportlicher Leiter Lanzenkirchen, Gerhard Deibl: „ Wir haben beherzt dagegengehalten, aber natürlich war Berndorf sehr gut und hat sich jedes Tor schön herausgespielt.“

SC LANZENKIRCHEN - SC BERNDORF 0:11 (0:6)

Torfolge: 1:0 (8.) Wurglitsch, 2:0 (14.) Muriq, 3:0 (18.) Wurglitsch, 4:0 (25.) Muriq, 5:0 (28.) Lagler, 6:0 (44.) Krasniqi, 7:0 (53.) Krasniqui, 8:0 (64.) Alizadeh, 9:0 (69. Alizadeh), 10:0 (83.) Vorfaj, 11:0 (90+1.) Wurglitsch.

Lanzenkirchen: Tichy; Jauk, Hajdaraj, Todorovic, Konrath (HZ. Rezayee); Brandtstädter (30.Papst), Kruckenfellner (78. Wachter), Koglbauer, Kratochvil (71. Lentsch), Alfanz; Edelhofer.

Berndorf: Tannert (55. Sejkic); Klipic, Katzenschlager, Krasniqi (71. Vorfaj), Horvat; Schramböck (55. Grandjean); Muriq (55. Bersha), Gürses, Wurglitsch, Alizadeh; Lagler (55. Serdar).

Lanzenkirchen, 100.- SR.: Cindi.