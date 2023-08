3:2 gegen Melk! Loosdorf bejubelt Cup-Derbysieg

Loosdorf - Melk 3:2. Am Samstag hätte die große Cupparty steigen sollen: Das erste Aufeinandertreffen der Lokalrivalen Loosdorf und Melk in einem Pflichtspiel seit fast eineinhalb Jahrzehnten. Der starke Regen machte dem Derby zwischen dem Gebietsliga- und dem 2.-Landesliga-Aufsteiger aber - zunächst - einen Strich durch die Rechnung. „Der Platz ist unter Wasser gestanden“, berichtet Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis, dass eine Austragung am Samstag „unmöglich war aufgrund der Platzverhältnisse“.

Aber die Fans sollten am Wochenenende doch noch auf ihre Kosten kommen: Weil der Sonntag dann weitgehend trocken verlief, konnte das Spektakel am Nachmittag steigen. Und 750 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen auf den Loosdorfer Platz. „Aufgrund der Witterungsverhältnisse waren wir damit mehr als zufrieden“, sagt Ringseis und fügt hinzu: „Unterm Strich sind wir froh und dankbar, dass so viele Zuschauer nach Loosdorf gekommen sind.“

Loosdorfer legen vor

Und die 750 Fans sehen von Beginn an eine heiße, ziemlich ausgeglichene Partie. Von einem Klassenunterschied ist zunächst nichts zu sehen. Im Gegenteil: Als Erstes jubeln die Loosdorfer. Sechs Minuten sind gespielt, Valentin Rülling schickt mit einem perfekten Lochpass Michal Sojka auf die Reise und Sojka netzt zum 1:0.

Danach gibt's dann Chancen auf beiden Seiten - etwa ein Freistoß von Loosdorfs Martin Wetzel oder ein Stanglpass von Gerald Bauer auf Dusan Majkic bei Melk. Beide Teams wirken hinten immer wieder etwas unsicher, lassen sich zu riskanten Pässen verleiten. So auch nach einer Viertelstunde Spielzeit: Loosdorf verliert beim Herausspielen den Ball, Melks Marco Hoppi geht die linke Seite hinunter und bedient in der Mitte Bauer - 1:1-Ausgleich!

Es geht weiter Schlag auf Schlag

Keine fünf Minuten später führt aber Loosdorf schon wieder. Der Schiedsrichter lässt bei einem Foul der Melker an der Strafraumgrenze weiterspielen, Loosdorfs Kilb-Neuzugang Lukas Herbst bekommt auf der linken Seite den Ball und will zur Mitte flanken - die Flanke reißt aber perfekt ab ins lange Eck - 2:1.

Auch die zweite Loosdorfer Führung hält aber nicht lange: Melks Strahinja Macanovic spielt perfekt in den Lauf von Hoppi, der eiskalt abschließt - 2:2 in Minute 26. Und daraufhin bekommen die Löwen die Oberhand, alleine Bauer kratzt dreimal an der Melker Führung. Umgekehrt bleibt Loosdorf gefährlich, etwa durch Hemad Akbari. Es geht mit dem 2:2 in die Kabinen.

Henickl mit dem Goldtor

In der Pause setzt dann doch noch der Regen ein - und die Schauer sind während des zweiten Durchgangs zum Teil heftig. Der Partie tut das nicht unbedingt gut, das Spiel ist zeitweise sehr zerfahren, mit vielen Fouls im Mittelfeld. Nach einem Bodycheck von Bauer muss so auch Herbst verletzt hinaus.

Chancen gibt's auf beiden Seiten. Macanovic könnte Melk in Führung bringen, Akbari seine Loosdorfer. Und Akbari ist auch kurz darauf involviert: schöne Kombination mit Sojka auf der linken Seite, Sojka setzt sich gegen Melks Neo-Innenverteidiger Adam Laczko durch und bringt den Ball zur Mitte, wo ihn Michael Henickl aus kurzer Distanz über die Linie drückt - 3:2 für Loosdorf!

In der Schlussphase drückt Melk dann, will den neuerlichen Ausgleich, vorne gelingt aber zu wenig. Gleichzeitig könnten Henickl mit einem satten Schuss im Sechzehner oder Wetzel mit einem Freistoß knapp vor der Strafraumgrenze alles klar machen. Melk schrammt in den letzten Minuten noch zweimal am dritten Ausgleich vorbei: Der eingewechselte Petr Kurtin flankt in die Mitte, Majkic kommt mit dem Kopf aber knapp nicht mehr ran, und zwei Minuten später setzt Benjamin Zuber nach einer Ecke seinen Kopfball knapp über das Lattenkreuz. Kurz darauf ertönt der Schlusspfiff - und damit der Loosdorfer Jubel. Der ASK hat das Prestigeduell gegen Melk gewonnen und steht damit in der zweiten Cup-Runde.

Stimmen zum Spiel

Mathias Ringseis, Sportlicher Leiter, ASK Loosdorf: „Der Sieg ist auf alle Fälle mega geil. (...) Es war ein Spiel, in dem wir meiner Meinung nach das glücklichere Ende für uns hatten - aber nicht unverdient.“

Helmut Anderst, Trainer, SC Melk: „Ich bin sehr enttäuscht von uns. Uns ist es einfach nicht gelungen, dass wir die Dominanz von der Vorbereitung in das erste Bewerbsspiel mitnehmen. Einige Spieler haben absolut nicht Normalform gehabt heute. Man hat den Eindruck bekommen, dass Loosdorf den Sieg mehr wollte als wir.“

Statistik

ASK LOOSDORF - SC RATHAUSKELLER MELK 3:2 (2:2).

Torfolge: 1:0 (7.) Sojka, 1:1 (15.) Bauer, 2:1 (19.) Herbst, 2:2 (26.) Hoppi), 3:2 (63.) Henickl.

Gelbe Karten: Wetzel (59., Foul), Biber (68., Foul), Gajdos (81., Foul); Laczko (19., Foul), Zuber (39., Foul), Bauer (56., Foul), Harmanci (90 + 1., Foul).

Loosdorf: Schmied; Unger (HZ. Stefan Biber), Sivric, Matthias Biber, Gajdos; Herbst (60. Heinreichsberger, 81. Dörr), Wetzel, Rülling, Akbari; Henickl, Sojka.

Melk: Schaufler; Prinz, Laczko, Zuber, Plavotic (HZ. Langthaler); Harmanci, Saric; Hoppi (80. Fichtinger), Macanovic, Bauer (60. Kurtin); Majkic.

Loosdorf, 750 Zuschauer, SR Usrael.