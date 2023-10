Favorit zieht mühelos in die nächste Runde ein

Marchegg - Korneuburg 0:5. Der Gebietsligaaufsteiger aus Marchegg hatte schon von dem Cupspiel gegen Landesliga-Tabellenführer Korneuburg mit kräftigen Personalproblemen zu kämpfen. So lief Tormanntrainer Gerald Zechner beispielsweise mit der Nummer 10 also Solospitze auf. „Sie waren nicht komplett, da haben sehr viele Qualitätsspieler gefehlt. Das hat das ganze natürlich erschwert für sie“, wusste auch Korneuburg-Coach Gerald Schalkhammer.

Seine Jungs begannen zielstrebig. Julian Küssler lief schon in Minute vier mustergültig auf den kurzen Pfosten durch und nickte eine Flanke ins Netz.

Ortner mit Nasenbeinbruch

Nach 22 Minuten war die Partie für Marc Ortner zu Ende. Der Zentrumsspieler brach sich das Nasenbein, er wurde durch Paul Roschitz ersetzt. Ob der frühere Marchfeld-Kicker im Herbst noch einmal spielen kann, ist derzeit nicht sicher.

Korneuburg ließ sich von dem Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen und kam vor der Pause durch einen Doppelschlag noch zur 3:0-Führung. Armin Mujakic drehte einen Freistoß über die Mauer (35.), Thomas Weissinger im Marchegg-Tor hat keine Chance. Küssler schnürte acht Minuten später seinen Doppelpack, diesmal tauchte er an der zweiten Stange auf. Dort köpfte er eine Mujakic-Flanke ein. Der Schlusspunkt der ersten Halbzeit.

Vier Wechsel zur Pause, ein verschossener Elfer

In der Halbzeit nahm Schalkhammer gleich vier Wechsel vor, Küssler, Mujakic, Stevan Kovacevic und Atilla Erel durften frühzeitig duschen. Auf dem Feld ging es in der gleichen Tonart wie in Halbzeit eins weiter, Roschitz traf nach gut einer Stunde abgefäscht zum 4:0. Der Favorit konnte sich sogar den Lapsus erlauben, einen Strafstoß zu vergeben. Emanuel Thoma scheiterte an Weissinger.

Den Schlusspunkt setzte Furkan Kaya, einer des zur Pause eingewechselten Quartetts. Er wurde links freigespielt und hatte aus kurzer Distanz keine Mühe.

SCM-Obmann Torsten Chladek schlug in die selbe Kerbe wie Schalkhammer: „Wegen Verletzungen, Urlauben und Beruf haben neun Spieler gefehlt, deshalb haben viele von der Reserve aushelfen müssen. Vor dem Spiel habe ich das Schlimmste befürchtet, aber mit dem 0:5 können wir gut leben. Aber es war natürlich eine einseitige Sache, wir haben in 90 Minuten nur eine Torchance gehabt. Positiv: Wir haben das Ergebnis in Grenzen halten können.“

SC MARCHEGG - SC SPARKASSE KORNEUBURG 0:5 (0:3).

Torfolge: 0:1 (4.) Küssler, 0:2 (35., Freistoß) Mujakic, 0:3 (43.) Küssler, 0:4 (57.) Roschitz, 0:5 (89.) Kaya.

Marchegg: Weissinger; Hübinger (62. Can Turan), Kletzer, Vasko, Baris Turan; Furthlehner, Ahmed Shamandi (67. Fischer), Dovan, Nikolic (80. Kunc); Kanzoski; Zechner.

Korneuburg: Kittenberger; Thoma, Kovacevic (46. Kaya), Simandl; Ortner (22. Roschitz), Topal; Grabovac, Küssler (46. Schneider), Erel (46. Mönün); Ifkovits, Mujakic (46. Abdulhanan).

Franz Mittermayer-Stadion Marchegg, 89 Zuschauer, SR Daubeck.