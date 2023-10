Neumarkt kegelt Loosdorf aus dem Cup

Neumarkt - Loosdorf 2:0. Die Vorzeichen waren klar. Gebietsligist Loosdorf war der Favorit gegen den 1.-Klasse-Klub Neumarkt. Doch die Heimischen erwischten die Gäste am falschen Fuß. Bereits in der zehnten Minute scheiterte Matteo Wagner nach einem Alleingang am Loosdorfer Schlussmann Patrick Dallinger. In der 20. Minute gelang Wagner aber der Treffer. Der Neumarkter Youngster nahm Maß und zirkelte das Spielgerät via Innenstange in die Maschen.

Loosdorf trifft Aluminium

Fast im Gegenzug der Ausgleich. Ein Flankenball landete auf dem Kopf von Michael Henickl. Seine Bogenlampe ging noch an die Querlatte, wobei SVN-Keeper Florian Straninger zur Stelle gewesen wäre. Die Heimischen tauchten immer wieder gefährlich durch das Duo Jakub Mikula/Matteo Wagner gefährlich vor dem Gehäuse auf. Nach Pass von Wagner war Mikula alleine vor Dallinger. Der Stürmer scheiterte zunächst, doch den abspringenden Ball beförderte Tobias Langthaler per Unterlatte ins Tor zum 2:0. Kurz vor der Pause ging das Duell zwischen Straninger und Henickl weiter. Abermals behielt der Neumarkter Keeper bei einem Kopfball von Henickl die Oberhand.

Wagner vergibt frühe Vorentscheidung

Loosdorf-Trainer Michael Scheibenpflug reagierte zur Pause und brachte drei frische Kräfte. Der Gebietsligist startete auch mit Power aus der Kabine, doch die beste Chance hatten die Neumarkter. Jakub Mikula tankte sich durch und legte ideal für Wagner ab. Dieser scheiterte jedoch am gut reagierenden Dallinger und vergab damit die frühe Vorentscheidung. Danach boten die Grün-Weißen eine Abwehrschlacht, blieben aber durch Mikula stets gefährlich. So tauchte er in der 67. Minute im Strafraum auf, zirkelte den Ball aber über das Tor. Auf einen letzten Ansturm wartete man vergeblich. Somit ist der 1.-Klasse-West-Verein Neumarkt eine Runde weiter.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer SV Neumarkt

Michael Scheibenpflug, Trainer ASK Loosdorf

SV NEUMARKT - ASK LOOSDORF 2:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Wagner, 2:0 (26.) Langthaler.

Neumarkt: Straninger; Grünberger, Blauensteiner (91. Ramsauer), Haziraj; Gundacker, Langthaler (70. Sambs), Schachner, Kramer; Grabner (70. Fuchs); Wagner (83. Stöger), Mikula (83. Reithner).

Loosdorf: Dallinger; Strizik (46. Unger), Robert Sivric (80. Wolfsberger) , Stefan Biber, Dörr (62. Luka Sivric); Haberl (46. Stern), Mayr (46. Matthias Biber); Gajdos, Rülling, Akbari; Henickl.

Laskaj-Stadion, 222 Zuschauer, Schiedsrichter Sven Mayer.