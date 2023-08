Himberg schließt an die Meistersaison an

Der SC Himberg schließt nahtlos an die Meistersaison an. Die Zeiner-Elf lässt den SV Zwölfaxing keine Chance und siegt mit 5:0. „Wir haben in der zweiten Hälfte wirklich schon die Zügel locker gelassen und das Tempo rausgenommen“, so Zeiner, dessen Team den Matchplan voll einhalten konnte. „Natürlich musst du im Cup früh ein Tor machen und wenn möglich schnell ein weiteres nachlegen, um hier den Gegner nicht aufzuwecken.“ Daniel Trost, Lukas Werner mit einem Doppelpack und Tobias Petritsch sorgten für die beruhigende 4:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Himberg die Chance auf ein Schützenfest, ließ aber weitere drei bis vier Top-Möglichkeiten aus. Das 5:0 steuerte schließlich wiederum Petritsch bei. „Wir haben gesehen, welches Tempo in der 1. Klasse gegangen wird. Das war eine lehrreiche Partie für uns“, so Zwölfaxings Coach Thomas Khopp. Seine Elf konnte anfangs noch mithalten. „Da haben wir Himberg ein wenig überraschen können, doch Himberg hat schließlich zu dominant agiert.“ In den zweiten 45 Minuten sahen die Flamingos besser aus. „Da hat Himberg zurückgeschalten und nicht mehr so viel investiert.“ Offensiv am auffälligsten agierte dabei noch Szymon Handzel.

SV ZWÖLFAXING – SC HIMBERG 0:5 (0:4).

Tore: 0:1 (17.) Trost, 0:2 (21) Werner, 0:3 (39.) Werner, 0:4 (42.) Petritsch, 0:5 (61.) Petritsch.

Zwölfaxing: Scholz (45. Kern); Seyser, Weichselbaum, Böhm; Singca (61. Illner), Adler, Kreitmeier, Amer Abu El Hosna (45. Handzel); Panisch (45. Kreitmeier; 61. Moukhliss), Kalch, Yassin Abu El Hosna.

Himberg: Daniel Sabani; Sachs, Christ (60. Mayer), Drescher, Trummer (75. Wittner); Zeiner, Kratz, Petritsch; Dennis Sabani (60. Plachy), Trost; Werner (60. Hösel).

Zwölfaxing, 180.- SR.: Knezevic (gut).