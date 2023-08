Höflein verlangte Ebreichsdorf alles ab

Am Ende haben nur drei Minuten zur Top-Sensation gefehlt. Der SC Höflein verlangte den überraschten Ebreichsdorfern alles ab, brachten als 1. Klasse Ost-Aufsteiger den Riesen gehörig ins Wanken. „Wir waren knapp am Ziel, die Leistung war top, aber das Ergebnis geht dennoch in Ordnung“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Seine Mannschaft war gut eingestellt, verteidigte umsichtig und ließ kaum Ebreichsdorfer Offensiv-Aufreger zu. Und wenn der ASK dennoch zum Abschluss kam, dann war Keeper Julius Pentek zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel musste sich erst Höfleins Querlatte den Offensiv-Bemühungen der Gäste in den Weg stellen, ehe die Hausherren dann ihrerseits kaltschnäuzig zuschlugen. Nach einer Ecke nickte Rudolf Skrobak emotionslos ein. Danach hatte sogar Sturmtank Mario Marko das 2:0 auf den Beinen. Der ASK mühte sich ab, war dominant, aber letztlich ideenlos. Kurz vor dem Ende rettete ein Pfiff von Schiedsrichter Alexander Strauch den Favoriten. „Er hat Handspiel gegeben. Aber das gibt mit Sicherheit nicht jeder Referee. Ich glaube da meinem Spieler, der nach wie vor beteuert die Kugel nur auf den Bauch bekommen zu haben.“ Nikola Zivotic verwandelte den Strafstoß und brachte seine Elf damit in die Verlängerung. Dort hatte das Hoffen und Bangen des Underdogs rasch ein Ende: Ein Schlenzer von Tarik Yildiz schlug schon in der 93. Minute ein. „Die Unsicherheit des Gegners war spürbar gewesen. Schade, dass in der Verlängerung der Treffer so schnell gefallen ist. Dennoch war ich mit dem Auftritt sehr zufrieden“, so Prügger.

Für Ebreichsdorf geht es damit in die nächste Runde: „Wir sind noch nie so herzlich empfangen worden wie da. Es war ein richtiger Cup-Fight. Sie haben sich komplett eingeigelt, es war richtig schwer. Aber nach dem Rückstand muss man der Mannschaft ein Lob aussprechen, weil sie sich so zurückgekämpft hat. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns.“

SC HÖFLEIN – ASK EBREICHSDORF 1:2 n. V. (1:1, 0:0).

Tore: 1:0 (53.) Skrobak, 1:1 (87., Elfmeter) Zivotic, 1:2 (93.) Yildiz.

Höflein: Pentek; Resch, Feichtinger, Duben, Thier; Meran (108. Gretsch), Fejes; Rupp (64. Szeliansky), Skrobak (108. Geyer), Divljak; Marko.

Höflein, 200.- SR.: Strauch (Durchschnitt).