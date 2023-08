Enzesfeld gegen Berndorf: Das Wiedersehen der alten Rivalen

Jahrelang war das Duell zwischen Enzesfeld und Berndorf eines mit besonderer Brisanz. Die Liga dominierend entschieden die, meist hitzigen, direkten Duelle in der 2. Klasse Triestingtal indirekt über den Titel. Vor zwei Jahren gelang es den Berndorfern, nach zwei Corona-Abbrüchen, endlich den Teller zu stemmen und in die Gebietsliga durchzumarschieren. Ein Jahr darauf zogen die Enzesfelder in die 1. Klasse nach. Am Samstag (16.30 Uhr) treffen beide im Meistercup in Enzesfeld wieder aufeinander.

Los macht den Cup reizvoll

„Für uns zählt in erster Linie die Liga aber wie wir gehört haben, dass wir gegen Berndorf spielen, war die Spannung und Freude auf den Cup gleich eine ganz andere“, fiebert Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan dem Wiedersehen entgegen. Für Özkan sind die Rollen für die Begegnung allerdings klar verteilt: „Berndorf besitzt extrem viel Qualität und hat eine Top-Mannschaft, aber dasselbe gilt für uns. Berndorf ist der absolute Favorit, aber nicht immer haben die Favoriten das Feld glücklich verlassen. Wir wollen, wie in jedem anderen Spiel auch, gewinnen“, zeigt sich Özkan kämpferisch.

Ein Tifosi für beide Seiten

Auch ein alter Bekannter wird sich den großen Schlager am kommenden Samstag nicht entgehen lassen: Arlind Krivaqa. Krivaqa holte 2022 mit Berndorf den Titel, danach streifte er sich das Trikot der Enzesfelder über und holte prompt auch dort die Meisterschaft. Jubeln wird Krivaqa deshalb auf beiden Seiten: „Ich werde zuschauen und Tifosi auf beiden Seiten sein. Für mich waren beide Seiten wie eine Familie. Möge der Bessere gewinnen.“

„Gotti“ gegen Ex-Verein

Auf Seiten der Berndorfer wird es ebenfalls zu einem Wiedersehen kommen. Mathias Gottlieber spielte von Sommer 2019 bis Winter 2022 für Enzesfeld, ehe er über die Zwischenstation Bad Vöslau in Berndorf andockte. „Diese Partie ist in den letzten Jahren zu einem richtigen Prestige-Duell geworden. Ich freue mich alle wieder zu sehen, gehe persönlich aber wie in jedes andere Spiel hinein“, so Gottlieber, der ein ausgeglichenes Spiel der Dauerrivalen erwartet.

Auf das stellt sich auch Trainer Albin Kajtezovic ein – die Divise ist aber klar: „Ein sehr guter Gegner, aber wir fahren hin um zu gewinnen.“ Extra motivieren müsse er seine Spieler nicht: „Wir brennen alle auf die Partie. Die Rivalität ist auf jeden Fall da und das ist auch gut so. Für solche Situationen spielen wir Fußball“, hofft Kajtezovic auf eine unvergessliche Partie.