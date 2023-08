Wassermassen als doppelter Spielverderber

„Als ich her gefahren bin um 9 Uhr, habe ich mir gedacht es geht“, war Enzesfeld-Sektionsleiter Thomas Meyer in der Früh noch optimistisch. Doch der Himmel über der Sportanlage in Hirtenberg wurde dunkler und dunkler. „Jetzt schüttet es seit drei Stunden. Wir wollen uns den Platz nicht zusammenhauen, müssen absagen“, wird das Aufeinandertreffen mit Lokalrivalen Berndorf verschoben. Voraussichtlicher Ersatztermin ist der 15. August, der Feiertag am kommenden Dienstag.

Etwas besser waren die Wetterverhältnisse in Lanzenkirchen. Kurz vor 14 Uhr musste aber auch an der Leitha die Segel gestrichen werden. „Bei uns hat es am Ende nur mehr getröpfelt. Der Platz hat gar nicht schlecht ausgesehen. Leider haben wir nur eine Stelle gehabt, an der das Wasser gestanden ist“, berichtet Sportchef Gerhard Deibl. Er möchte das Erstenrundenspiel gegen 1. Klasse Süd-Mitaufsteiger Zillingdorf am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) nachholen.