Cup-Aus & Heimdebakel: „Sind aktuell von der Rolle“

Quo vadis, USV Dobersberg? Seit über einem Monat und dem 3:2 in Gföhl konnte der Aufsteiger keinen Sieg mehr bejubeln. In der vergangenen Woche flog die Cypka-Elf aus dem Meistercup und ging gegen St. Bernhard unter.

Es gilt: Verlieren verboten! Das ist ein Pflichtsieg. Dobersberg-Sektionsleiter Harald Pelz über das Auswärtsmatch in Rehberg

Besonders das Cup-Aus kam überrraschend. Knapp 1:2 verlor der Gebietsligist bei 1. Klasse-Klub Eintracht Pulkautal. Zwar musste der USV in Pfaffendorf auf die Stammkräfte Martin Rejman und Gottfried Wolf verzichten, die beruflich verhindert waren – dennoch ging Dobersberg als klarer Favorit in die Partie. Im Vorfeld hatte Sektionsleiter Harald Pelz zwar betont, dass der Fokus der Liga gelte, Enttäuschung machte sich nach der Niederlage dennoch breit: „Es war schon enttäuschend. Aber wir sind eben derzeit ein bisschen in der Krise.“ Das merkte man auch am Wochenende, daheim ging Dobersberg gegen St. Bernhard 1:6 unter. Allein Torwart Gottfried Wolf verhinderte Schlimmeres. Ein Spiel vor der Winterpause hat der USV nun noch vor der Brust, hat in der letzten Runde der Herbstsaison spielfrei. Auswärts geht's nach Rehberg. Neben dem verletzten Abwehrchef und Kapitän Clemens Kahl könnte auch Defensivkraft Petr Cermak fehlen – er erkrankte vorm Debakel gegen St. Bernhard.

In Rehberg ist für Pelz trotzdem die Devise klar: „Wir sind derzeit von der Rolle. Aber irgendwann muss man wieder punkten. Ein Sieg wäre ganz wichtig, sonst reißt man irgendwann komplett ab. Deswegen gilt: Verlieren verboten! Das ist ein Pflichtsieg.“