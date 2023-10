Der Meistercup als „Beiwagerl“

Donnerstags startet der USV Dobersberg als amtierender 1. Klasse Waldviertel-Meister und nach einem Freilos zu Beginn in der zweiten Runde in den NÖ-Meistercup. Auswärts gastiert der USV bei 2. Klasse Pulkautal-Meister Eintracht Pulkautal. Die Dobersberger Gefühle hinsichtlich des ersten Cupauftritts seit dem 2:7 in Runde zwei gegen Gars vor acht Jahren? Gemischt.

„Für die Burschen ist das natürlich etwas Einmaliges“, gibt Sektionsleiter Harald Pelz zu, merkt aber auch an: „Für uns ist der Cup ingesamt eine Nebenerscheinung, ein 'Beiwagerl'. Der Fokus liegt klar auf der Meisterschaft.“ Da geht's als Nächstes gegen St. Bernhard, das am Wochenende ein 1:1 zur Pause noch in einen 9:2-Kantersieg über Rehberg umwandelte. Für St. Bernhard-Trainer Manuel Fettinger ist die Dobersberger Doppelbelastung aber kein Vorteil: „Ein Cup-Spiel ist für die Spieler ein Geschenk – das kann auch beflügeln.“

Den Aufstieg im Pulkautal peilen die Dobersberger auch an: „Daran werden wir alles setzen, um dann in der nächsten Runde vielleicht einen Landesligisten zugelost zu bekommen – das wäre ja dann das Zuckerl“, sagte Pelz. Dessen Team zuletzt bei der knappen 0:1-Niederlage in Gablitz ersatzgeschwächt antreten musste: Verteidiger Matthias Weiss reagierte allergisch auf einen Bienenstich, Dominic Kühhas fehlte erkrankt. Bei Kapitän Clemens Kahl bestätigte sich der Bänderriss-Verdacht im Knöchel (die NÖN berichtete), er wird in der Hinrunde nicht mehr spielen.

In Gablitz scheiterte es letztlich an der Chancenauswertung. Pelz betonte aber: „Wir haben einen sehr guten, aber knappen Kader. Es fehlt nicht viel.“ Gerade deswegen ist auch schon fix, dass Dobersberg im Winter am Transfermarkt aktiv werden will. Zu den Verletzungen kam zuletzt der unerwartete Abgang von Legionär Jaroslav Cech und das Missverständnis rund um Sommerneuzugang Daniel Vesely (die NÖN berichtete).

