Hammer-Härtetest für Asparn

Am Samstag (16.30 Uhr) kommt das erste Saisonhighlight auf den ASV Asparn zu. Im NÖ-Cup geht es zu Hause gegen Korneuburg, den Meister der 2. Landesliga-Ost. Viel schwieriger könnte das erste Match der neuen Saison also nicht sein. ASV-Coach Alexander Schuh teilt diese Einschätzung: „Da haben wir wirklich das schwerstmögliche Los erwischt.“

Zumal sich Korneuburg mit Akteuren wie Armin Mujakic und Lorenz Grabovac alles andere als schlecht verstärkte. „Das ist ja ein Wahnsinn. Da kommen Ex-Nationalspieler und Bundesliga-Kicker, die sind aber noch in richtig gutem Alter“, so Schuh. Der Asparn-Coach erwartet sich jedenfalls einen „richtig guten“ Härtetest und will „solange wie möglich“ mithalten: „Da können wir jetzt wirklich unsere Kompaktheit testen. Es ist auch gut, dass das Team einmal sieht, wie sie in der ersten Landesliga Fußball spielen." Schuh selbst wird übrigens – anders als vor Kurzem noch angedeutet – nicht als Aktiver zum Einsatz kommen. Einerseits, weil die Vakanz auf der Innenverteidiger-Position nach der Verletzung von Tomas Mrkvica intern abgefangen wird. Außerdem gab es Entwarnung bei Mrkvica. Der Abwehrspieler zog sich „nur“ einen Kreuzbandeinriss zu und kann deshalb in etwa drei Wochen wieder ins Training einsteigen.

Schalkhammer kommt zurück in die Heimat

In der anderen Coaching-Zone wird Gerald Schalkhammer stehen. Für den Korneuburg-Trainer hat das Duell einen besonderen Stellenwert, jedoch aus einem anderen Grund. Der Meistertrainer stammt nämlich aus dem Bezirk Mistelbach und wohnt auch heute noch dort: „Das freut mich ungemein, aber wir werden diese Aufgabe sicher nicht unterschätzen. In Asparn hat sich ja einiges getan, vor allem in Sachen Infrastruktur. Nur eines ist klar: Alles andere als der Aufstieg wäre eine riesige Enttäuschung für uns.“

Schalkhammer will mit der stärksten Elf antreten, damit seine Spieler vor dem Landesliga-Start in den Rhythmus kommen. Außerdem bekäme man durch einen Pokalsieg einen Startplatz im nächstjährigen ÖFB-Cup. „Da wären wir ja fahrlässig, wenn wir das auf die leichte Schulter nehmen würden“, meint der Übungsleiter.