Waldhausen und Getzersdorf machen Cup-Überstunden

Waldhausen - Getzersdorf 4:3 n.V. Den besseren Start in die Cup-Partie der beiden 1. Klasse-Mannschaften erwischten die Gäste aus Getzersdorf, die schon nach fünf Minuten jubeln durften. Marcel Haslinger klopfte schon gleich zu Beginn mit einem Freistoß an die Latte an, der zweite ruhende Ball war dann im Netz. „Ein sehr guter Schütze. Da waren wir irgendwie beeindruckt von seinen Schüssen, aber danach waren wir druckvoll“, analysierte Waldhausen-Coach Patrik Zelinsky die Anfangsphase und die Standardsituationen von Haslinger.

Seine Jungs übernahmen im Anschluss das Kommando und kamen kurz vor der Pause zum nicht unverdienten Ausgleich. Nach einem Angriff über die Seite kam Mario Gutmann an den Rebound und verwertete zum 1:1. „Ich hab den Burschen gesagt, spielen wir einfach weiter. Wir sind die bessere Mannschaft“, wollte Zelinksy nicht viel ändern.

Kunstschuss zum 2:1

Treffen sollten aber die Gäste, die mit zwei Bussen in Waldhausen aufschlugen. Haslinger kam an der Torutlinie an die Kugel und überhob Martin Weissensteiner im Waldhausen-Kasten. Zelinksy staunte nicht schlecht: „Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ein sensationelles Tor.“ Dadurch beflügelt legte Getzersdorf noch einen drauf, Stefan Steiner traf nach einer Flanke per Kopf zum 3:1.

Zelinsky: „Körperlich überlegen“

Die Heimischen gaben nicht auf und kamen durch Dominik Sibal noch einmal zurück in die Partie. Der Legionär traf zum 3:2, der Anschluss gab den Waldviertlern Hoffnung. In der Nachspielzeit stand dann Michal Schön goldrichtig. Nach einem Freistoß von der Mittelauflage traf er in Minute 94 zum 3:3 und retette seine Farben damit in die Verlängerung. „Natürlich ist es glücklich, wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich machst. Aber wir waren über 70 Minuten die bessere Mannschaft“, fand Zelinsky, der seine Mannschaft in der Verlängerung auftrumpfen sah: „Wir waren körperlich überlegen. Mit mehr Power und mehr Speed.“

Sibals zweiter Treffer an diesem Abend besiegelte schließlich kurz vor 22:30 Uhr das Weiterkommen des SV Waldhausen. Der Offensivmann nahm sich aus der Distanz ein Herz und versenkte den Ball in Minute 117 zum 4:3 für sein Team.

SV WALDHAUSEN - SC GETZERSDORF 4:3 n.V. (3:3, 1:1).

Torfolge: 0:1 (5., Freistoß) Haslinger, 1:1 (45.+1) Mario Gutmann, 1:2 (60.) Haslinger, 1:3 (67.) Stefan Steiner, 2:3 (82.) Sibal, 3:3 (90.+3) Schön, 3:4 (117.) Sibal.

Waldhausen, 320 Zuschauer, SR Geyer.