30 aus zehn: Haugsdorf bleibt makellos

Die Voraussetzungen für das Schlagerspiel der Bezirksklasse waren nicht ideal. Am Morgen des Spieltags sagte Haugsdorf-Tormann David Aguiari krankheitsbedingt ab. Ersatzkeeper Hassan Nori refeei Al Sawafi musste einspringen. „Da hatte ich im Vorfeld natürlich nicht das beste Gefühl“, gestand Coach Bernhard Diem, doch in der Kabine änderte sich der Gemütszustand des Trainers ins Positive: „Da war der Wille und die Mentalität einfach da.“

Al Sawafi musste am Ende des Spiels nur einmal hinter sich greifen. Als die Haugsdorfer in der 90. Minute ihr einziges Gegentor kassierten, war die Partie aber bereits entschieden. Am Ende schlug Haugsdorf den Konkurrenten relativ klar mit 3:1. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns in den letzten vier Jahren erarbeitet haben. Das haben sich die Burschen verdient“, freute sich Diem über den bereits zehnten Saisonsieg. Mit acht Punkten Vorsprung auf Michelstetten ist ihnen die Herbstmeisterschaft nur mehr theoretisch zu nehmen.

Ungewissheit über die Rückrunde

Wie es in der Rückrunde mit der Bezirksklasse weitergeht, ist hingegen immer noch unklar. Erst Mitte November wird entschieden, ob eine klassische Rückrunde gespielt wird oder es im Frühjahr mit einem Play-off-System und einem Liga-Cup weitergeht.