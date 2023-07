Kreisliga-Kicker kommt

AFC Haugsdorf-Trainer Bernhard Diem freute sich, einen etwas anderen Neuzugang zu verkünden: „Wir haben einen originalen Kreisliga-Spieler aus Deutschland geholt.“ Daniel Andreas Partke zog nach Haugsdorf und entschied sich nach 15 Jahren wieder für eine Rückkehr zum Fußball.

Zuletzt lief Partke beim 1. SF Brüser Berg in der Kreisliga auf, mittlerweile trägt der Klub den Namen 1. JFC Brüser Berg und spielt in der Kreisliga C3 Bonn. „Wir sind glaub ich der einzige Verein weit und breit, der einen aus der echten Kreisliga hat“, erklärte Diem, der auch die spielerische Qualität von Partke heraushob: „Er ist ein guter Fußballer, hat super Ansätze.“ Eingeplant ist der Deutsche als Ersatz für Goalgetter Peter Vaculka in der Sturmspitze. Außerdem verpflichteten die Haugsdorfer Jakub Vrbka fix von Pleißing/Waschbach, nachdem dieser in seiner Leihe überzeugen konnte. „Ansonsten wir nicht mehr viel passieren“, stellt Diem im Hinblick auf weitere Transfers klar.