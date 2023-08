Vorfreude aufs Spitzenspiel

Als eines von zwei Bezirksklasse-Teams hat der AFC Haugsdorf bereits drei Ligaspiele in den Beinen. Das auf Dienstag vorgezogene Spiel gegen Gnadendorf gewann man ebenso wie die Samstagspartie bei Haringsee II. Während Cheftrainer Bernhard Diem mit der Leistung gegen den UFC noch zufrieden war, hatte er am Wochenende etwas zu bemängeln: „Die erste Hälfte war eine pure Katastrophe. Es war ein Arbeitssieg.“ Jetzt blickt man aufs Spitzenspiel gegen den UFC Michelstetten. Beide Vereine gelten als Top-Favoriten auf den Meisterschaftstitel, es steht also schon früh in der Saison viel am Spiel.

Diem freut sich aber aus einem anderen Grund auf die Partie: „Es wollen da alle Fußball spielen – und nicht dreckig. Die Partie wird sicher geil und wir wollen das gewinnen. Respekt und Vorsicht ist aber gegeben, weil Michelstetten eine sehr gute Mannschaft hat.“ Am liebsten wäre Diem aber, das Ergebnis vom Frühjahr zu wiederholen, da gelang den Haugsdorfern ein 7:1-Kantersieg gegen die Elf von Roman Haas.